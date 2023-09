Wajngarten afirma que vai divulgar íntegra de mensagens com Mauro Cid

O ex-secretário de Comunicação do governo Jair Bolsonaro, Fabio Wajngarten disse que entregará à Polícia Federal (PF) uma ata notarial com a íntegra das mensagens que trocou com o tenente-coronel Mauro Cid a respeito das joias sauditas desde janeiro. As informações são do jornal O Globo.

O advogado foi convocado para depor à PF nesta quinta-feira,31, mas apresentou uma petição da OAB de São Paulo em defesa de seu sigilo profissional, uma vez que atuou como advogado de Bolsonaro no processo, com forma de justificar sua decisão de ficar em silêncio.

Wajngarten sustenta que o histórico de conversas com Cid vai mostrar que ele só soube "pela imprensa" que as joias tinham sido compradas por Frederick Wassef, "quando vi nos sites a foto dele embarcando em Viracopos".

O relógio de ouro branco e diamantes que Wassef foi aos Estados Unidos para "resgatar" fazia parte de um outro kit, também recebido de presente da Arábia Saudita. O Rolex foi vendido em dezembro de 2022 a uma joalheria da Pensilvânia e estava naqueles dias sendo comprado por Fred Wassef. Wajngarten diz que não sabia dessa movimentação e acreditava que as joias estavam disponíveis para serem devolvidas imediatamente.