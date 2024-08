Waldez Goés recebe título de cidadão soteropolitano

Waldez Goés cumpriu agenda na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) - Foto: Cássio Moreira | AG. A TARDE

O ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Goés (PDT), recebeu o título de cidadão soteropolitano, nesta terça-feira, 6, concedido pela Câmara Municipal. O autor do projeto de indicação é o vereador Cláudio Tinoco (União Brasil).

Diferente do habitual, a entrega do título ocorreu na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), após uma audiência sobre Desastres Ambientais, organizada pelo deputado federal Leo Prates (PDT), e que contou com os secretários estaduais de Meio Ambiente, Eduardo Sodré, e de Desenvolvimento Rural, Osni Cardoso (PT).

"A responsabilidade aumenta, realmente, enquanto cidadão brasileiro, cidadão amapaense, cidadão da Amazônia, agora cidadão de Salvador. E tenho a certeza que nós faremos tudo para honrar esta confiança. Tenho certeza que muito ainda tenho fazer", destacou o ministro após receber a honraria.

Após receber a honraria, Waldez seguiu para agenda com o governador Jerônimo Rodrigues (PT).