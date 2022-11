Wellington Dias: PEC de Transição poderá ter auxílio extra de R$ 150

A equipe de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), tenta acelerar na Câmara dos Deputados a tramitação da Proposta à Emenda à Constituição (PEC) para viabilizar o Auxílio Brasil de R$ 600 com implemento extra a partir de 2023. O objetivo é mudar a Constituição para retirada como despesas do programa social de teto de gastos.

O senador Wellington Dias (PT-PI) é o representante do governo eleito que negocia com o relator do orçamento de 2023, o senador Marcelo Castro (MDB-PI), disse que a PEC da transição pretende contar com R$ 150 destinados para crianças de até 6 anos de famílias que recebam o Auxílio Brasil de R$ 600.

"No meio de todas as emergências do povo brasileiro tem as crianças. Esse olhar é colocar a partir de um compromisso do presidente Lula, R$ 150 para crianças de famílias que recebem todas esse auxílio e que são como que precisam de um dinheiro a mais . O impacto é muito grande na vida de crianças de até seis anos, então garantir esses recursos é uma decisão de consciência e de compromisso com quem mais precisa", afirmou Dias, nesta segunda-feira, 14.



"Defendo que a PEC da transição se chame PEC dos pobres, para garantir uma colocação do orçamento daquilo que é mais urgente, garantir dinheiro para filas nas farmácias, garantir acesso a exames e cirurgias. Nós estamos falando de garantir as condições tratado, de um ganho real do salário mínimo no primeiro ano de governo", disse Wellington Dias.