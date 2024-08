Wilson de Bududa lança candidatura à reeleição em Ibitiara

O prefeito Wilson de Bududa (PSD) e Samuel do Mercado (Solidariedade) lançaram candidaturas nesta sexta - Foto: Divulgação

O prefeito Wilson de Bududa (PSD) e seu vice Samuel do Mercado (Solidariedade) lançaram nesta sexta-feira, 2, na cidade de Ibitiara, na Bahia, as suas candidaturas a prefeito e vice-prefeito consecutivamente. Com apoio do senador Otto Alencar e do governador Jerônimo Rodrigues, o evento de lançamento reuniu autoridades e lideranças comunitárias

Wilson de Bududa, que busca a reeleição para o mandato de 2025 a 2028, destacou o apoio do senador Otto Alencar e do governador Jerônimo Rodrigues, enfatizando a colaboração do governo do Estado para a realização de obras para a cidade, entre elas, a construção da estrada entre Ibitiara a Ibipitanga, com um investimento de 80 milhões de reais e a implementação do complexo de delegacias da polícia civil e militar, com custo de 4 milhões de reais.

"Por isso que hoje, temos um apoio forte do governador e dos senadores, especialmente do senador Otto Alencar, a quem não posso deixar de agradecer pelo que tem feito. Nós devemos ser gratos."

O evento de lançamento reuniu autoridades e lideranças comunitárias | Foto: Divulgação

Para o atual prefeito da cidade, a educação, que segundo ele, “está em primeiro lugar no nível 13 de alfabetização na Chapada Diamantina”, continua sendo prioridade da gestão, e vai continuar sendo seu foco. “Estamos em destaque quando se pensa em alfabetização dentro do território da Chapada Diamantina, o que é muito importante para nós. Isso é fruto de um trabalho consistente, de uma formação sólida, e de uma equipe técnica que colabora. A secretaria apoia todo o processo de formação de professores e coordenadores, e penso que esse resultado é fruto dessas ações.”



O evento contou ainda com vídeos de apoio da deputada estadual Ivana Bastos, do deputado federal Otto Filho e do senador Otto Alencar.

O governador Jerônimo Rodrigues também enviou uma mensagem de apoio, reafirmando seu compromisso com o município. "É o time meu, time de Lula, time de Rui, de Wagner e de Otto, mas aqui eu também quero registrar, Wilson, esse time nosso, pré-candidatos a vereadoras e a vereadores. É o time que vai dar continuidade a esse nosso projeto de cuidar da educação, da saúde, dos festejos culturais, da geração de emprego, da geração de renda, das estradas.",