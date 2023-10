Yure Guimarães desbanca José Ronaldo e irá comandar PP feirense | A TARDE

A disputa pelo controle do PP em Feira de Santana, que vinha movimentando o bastidor político da Princesa do Sertão, chegou a uma definição. Cotado para controlar a legenda, o ex-prefeito Zé Ronaldo (União Brasil) ficou a ver navios e foi desbancado pelo empresário Yure Guimarães, filho da presidente da Câmara Municipal, a vereadora Eremita Mota (PSDB).

O anúncio foi feito neste final de semana pelo próprio presidente estadual do partido, o deputado federal Mário Negromonte Júnior (PP), durante sua participação nos festejos no distrito de Jaguara, zona rural de Feira de Santana.

De acordo com fontes que estavam no local, José Ronaldo deixou o local com um semblante bastante chateado após o anúncio, já que esperava que a decisão tomada pelo comandante do PP na Bahia o favorecesse.

Com a decisão, Negromonte visa que o PP feirense reúna do cenário federal e estadual além de promover novas filiações com vistas as eleições de 2024.

O anúncio oficial da composição do novo diretório municipal deverá ocorrer no próximo sábado, 7, na Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), a partir das 10 horas.