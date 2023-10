Em silêncio, José Ronaldo corre para comandar PP em Feira de Santana

A disputa ainda não saiu da surdina e nos bastidores envolve o controle do PP (Partido Progressista),. em Feira de Santana. No ringue político, de um lado o ex-prefeito do município, Zé Ronaldo, e do outro o empresário Yure Guimarães, filho da presidente da Câmara de Vereadores, Eremita Mota (PSDB).

Aliados do ex-gestor dizem que Zé Ronaldo leva a melhor no embate com o jovem empresário. O que se comenta entre o grupo aliado, é que José Ronaldo se articula junto a Executiva Estadual do partido para ter maior vantagem em relação ao empresário.

“José Ronaldo tem conversado muito com a Executiva Estadual do PP. Ele tem bom trânsito no partido e está bem confiante na possibilidade em comandar a sigla em Feira de Santana”, disse um aliado.

Embora seja intensa a luta do ex-prefeito José Ronaldo de Carvalho, a sigla não se manifestou de forma pública sobre a decisão de quem vai ficar com o comando do partido em Feira de Santana.

O ex-prefeito tem evitado falar ainda sobre o tema em público e aposta na própria trajetória como vantagem na disputa pelo Partido Progressista.

O presidente do PP-BA é o deputado federal, Mário Negromonte Júnior, e a expectativa é que a Executiva Estadual da sigla decida o futuro do partido em Feira de Santana, ainda nos próximos dias.

Yure Guimarães não foi localizado para comentar o assunto.