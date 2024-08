Zema coloca Tarcísio como nome forte para 2026: “Com certeza”

Zema coloca Tarcísio como primeira opção para 2026 - Foto: Divulgação | Governo de São Paulo

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), admitiu que Tarcísio de Freitas (Republicanos), que hoje governa São Paulo, é o nome mais forte para disputar o Planalto em 2026.

Zema, também cotado para concorrer à presidência, ainda mencionou nomes como Ronaldo Caiado (União Brasil), governador de Goiás, e Ratinho Júnior (PSD), do Paraná, como possíveis postulantes.

"Hoje, com certeza é o Tarcísio, pela relevância do estado de São Paulo. Algumas pesquisas já apontam o Tarcísio”, afirmou em conversa com a imprensa.