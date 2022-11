Zezé di Camargo e André Valadão também têm redes sociais suspensas

Além da deputada federal Carla Zambelli (PL), o cantor Zezé di Camargo e o pastor evangélico André Valadão também tiveram seus perfis suspensos em redes sociais como Facebook, Youtube e Instagram.

Todos os envolvidos apoiaram a reeleição de Bolsonaro durante as eleições. No perfil de Valadão no Twitter aparece a mensagem de que a suspensão atende a uma demanda legal.

"A conta de André Valadão foi suspensa no Brasil por conta de uma demanda legal". O pastor criou outro perfil, que já acumula mais de 9 mil seguidores. Em mensagem, ele pede para que voltem a segui-lo.

"Minha conta oficial foi bloqueada, peço que continuem a seguir. Assim que voltar seguirei a todos como sempre fiz e sigam essa segunda opção. Obrigado. Bolsonaro contra tudo e contra todos".

Já Zezé di Camargo teve o Twitter suspenso por violação de regras, segundo alerta da rede social. "O Twitter suspende as contas que violam as regras". O Instagram do artista segue ativo.

A deputada Carla Zambelli, que teve os perfis suspensos devido uma decisão judicial, criou uma conta no Instagram e afirmou estar sofrendo censura.