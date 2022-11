TSE determina bloqueio de redes sociais de Carla Zambelli

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinou, nesta terça-feira, 1º, a suspensão das redes sociais da deputada Carla Zambelli (PL-SP). Contas em 10 plataformas serão removidas do ar. De acordo com a decisão, as publicações feitas pela parlamentar "atingem a integridade e normalidade do processo eleitoral, incentivando, com base em falsas acusações de fraude, a recusa dos resultados e intervenção militar".

Os 10 perfis são das plataformas Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Tiktok, Gettr, Whatsapp e Linkedin. Em caso de descumprimento da ordem, ela terá que pagar uma multa de R$ 150 mil às redes.

O TSE alega que Zambelli pode ser enquadrada em crimes previstos no Código Eleitoral e na lei de defesa do Estado Democrático de Direito.

Foram citadas na decisão desta terça mensagens de apoio a caminhoneiros que bloqueiam rodovias do Brasil desde o último domingo, 30. Também houveram menções às decisões do ministro Alexandre de Moraes de desbloqueio das vias como "ordens ilegais", além do incentivo a uma suposta "intervenção militar".