Alagoinhas investe R$ 1,6 milhão por ano em restaurante popular | A TARDE

Há mais de 7 anos, a Prefeitura de Alagoinhas oferece refeições de qualidade e a baixo custo, através do Restaurante Popular. Diariamente são servidas 1.200 refeições completas. Por mês, o número chega a 28.800 almoços, sob a supervisão de uma equipe de nutricionistas.

A iniciativa impressiona tanto pela qualidade do serviço quanto pelos números. A gestão municipal investe, por ano, cerca de 1 milhão e 600 mil reais. As refeições, que custavam R$ 3,00 para a população, atualmente saem pelo valor simbólico de R$ 2,00.

“Não sei o que seria de mim se não tivesse esse restaurante da prefeitura. Trabalho aqui no Centro e economizo no transporte e também no orçamento de casa”, relatou Wagner da Silva Santos, frequentador assíduo do equipamento público.



Segundo o prefeito Joaquim Neto, investir no Restaurante Popular é investir na vida “pois o equipamento oferece alimentação de qualidade a preços acessíveis para a população de baixa renda. Além disso, contribui para a segurança alimentar e nutricional, promovendo a inclusão social e o combate à fome”.

O almoço servido é balanceado, com a quantidade de proteína preconizada pelo Programa de Alimentação do Trabalhador. Uma nutrição completa, incluindo vitaminas e minerais. As refeições são sempre acompanhadas com suco e uma fruta.



O Restaurante Popular de Alagoinhas funciona das 11h30 às 13h30, de segunda a sábado, na Rua Dois de Julho, s/n, Bairro Dois de Julho.