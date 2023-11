Atrativos da costa baiana incluem história e cultura | A TARDE

Para além das praias, da história e da hospitalidade das pessoas radicadas na Costa dos Coqueiros, os eventos também são atrativos para os diferentes públicos e acontecem ao longo da temporada, como os badalados réveillons, pré-folias e carnavais.



Com agenda já confirmada em Entre Rios são esperados cerca de 100 mil pessoas para as Lavagens de Massarandupió (10/12/23), Porto de Sauípe (14/01/24), Sítio Novo (21/01/24) e Subaúma (25/01/24), “cada uma ofertando um mergulho na cultura de origem afrobrasileira”, disse a secretária de Turismo, Socorro Aquino.



Para março de 2024 o município planeja a festa gastronômica da lagosta, em Subaúma, “com sua tradicional estratégia de captura, conhecida como ‘fachear’, que consiste em capturar a lagosta com fachos de luz”, explicou. No mesmo mês, para encerrar o ciclo do verão. o Festival de Arte e Cultura de Massarandupió terá vivências indígenas e quilombolas, artesanato, gastronomia e apresentações culturais e artísticas.



O 17º Tempero no Forte, Festival de Cultura e Gastronomia começa no dia 30 de novembro e movimenta Praia do Forte e Guarajuba até 10 de dezembro. Com o tema ‘Costa dos Coqueiros – Riquezas e Sabores do Litoral Norte/Ba’ faz parte do Calendário nacional de Eventos do Ministério do Turismo e este ano conta com mais de 30 restaurantes e oferta de oficinas e cozinhas-show conduzidas pelos chefs.



Mata de São João também aposta em uma programação diversificada para encantar visitantes e moradores na temporada, com o multiartístico Festival no Castelo Garcia D’Ávila e o Música no Coreto durante a temporada. Neste contexto o município terá duas programações para o Revéillon: em Praia do Forte e Imbassaí.



Em Lauro de Freitas tem movimento o ano todo com eventos que vão de negócios e esportes a cultura e lazer. Para dezembro está prevista a Lavagem do Largo do Caranguejo, Festa de N. Sra. da Conceição de Areia Branca e o marcante Réveillon nas Praias, responsável pela reserva de quase que 100% da rede hoteleira até novembro.



Manifestações populares



As festas de Reis (5 e 6) e do Padroeiro Santo Amaro de Ipitanga (15) acontecem em janeiro. Para fevereiro tem Iemanjá (dia 2) e o Carnaval contemplando cinco bairros. Portal da Zona Turística da Costa dos Coqueiros para quem chega via Salvador ou pelo Aeroporto Internacional, Lauro de Freitas tem um trabalho integrado com os demais municípios da região.



Além das praias, o turismo cultural e religioso tem destaque na comunidade de Abadia, em Jandaíra, onde estão preservadas manifestações populares, cada vez mais valorizadas através do TBC. Nesta temporada é possível acompanhar a Marujada de Nossa Senhora da Abadia, que acontece com as festas natalinas.

Já o Rei de Figura, tradicional terno de reis acontece entre o Natal e 6 de janeiro. No período também vai para a rua o grupo Rei de Bicho, manifestação que reúne música, dança e teatro. A padroeira N.Sra. Abadia é festejada no dia 2 de fevereiro e em seguida tem a programação da Lavagem de Abadia.