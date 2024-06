Audiência pública discute implantação do IF baiano em Santo Estevão | A TARDE

Uma audiência pública realizadda na última terça-feira, 4, debateu a implantação da Unidade de Ensino do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologias Baiano - IF Baiano - no município de Santo Estevão.

O encontro foi realizado péla Prefeitura local e teve a presença do reitor do IFBaiano, o professor Aécio Duarte, que apresentou como será o processo de implantação, cursos que podem ser oferecidos e o acesso a instituição.

Na oportunidade, representantes da sociedade civil e políticos puderam dirimir duvidas e apresentar sugestões. O prefeito Rogério Costa e o secretário municipal de Educação, Jailson Assis, também estiveram presentes e ressaltaram a importância transformadora da implantação do IFBaiano na cidade, possibilitando aos jovens o ingresso no Ensino Superior e firmando ainda mais a cidade como um polo de desenvolvimento.

O governo municipal vem investindo na educação desde a Educação Infantil, com novas creches e escola infantil de tempo integral, requalificação e ampliação de escolas da rede, capacitação dos profissionais que atuam na Educação, parcerias firmes como a UPT - Universidade para Todos e UAB - Universidade Aberta do Brasil, alem de diversos progranas educacionais e agora tem uma nova e importante conquista: a chegada do IFBaiano. Todos esses investimentos significam famílias sendo acolhidas, crianças e jovens com acesso a educação pública de qualidade.

