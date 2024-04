Bahia Farm Show 2024 será lançada nesta quinta-feira, no Oeste | A TARDE

Será lançado às 19h desta quinta-feira, 4, a Bahia Farm Show 2024, em evento no auditório da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), no município de Luís Eduardo Magalhães, Oeste do estado.



Uma das maiores feiras de tecnologia agrícola e negócios do Brasil, a Bahia Farm Show terá as informações da sua 18ª edição, que acontecerá entre os dias 11 e 15 de junho, apresentadas pelo presidente do evento e da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), Odacil Ranzi, e pelo diretor-executivo Alan Malinski.

Assim como o evento de lançamento, os cinco dias de Bahia Farm Show acontecerão em Luís Eduardo Magalhães, onde serão expostas as principais novidades tecnológicas do setor, como máquinas, equipamentos, insumos, sementes, softwares e tecnologias de irrigação e sustentabilidade para o produtor rural.

Além dos organizadores e da imprensa convidada, também estarão presentes, produtores associados, expositores, representantes dos agentes financeiros, poder público e das entidades apoiadoras, como a Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa), a Associação dos Revendedores e Representantes de Máquinas, Equipamentos e Implementos Agrícolas do Oeste da Bahia (Assomiba) e a Fundação Bahia.

A transmissão do lançamento será feita ao vivo no canal da Aiba no Youtube (clique aqui). “Será um prazer compartilhar durante a coletiva de imprensa, juntamente com os nossos parceiros, o que faremos para receber, com toda a segurança e cuidado, expositores e visitantes”, afirmou Odacil Ranzi.