Bahia Sem Fome recebe doação de 1 tonelada de alimentos | A TARDE

Nesta quarta-feira, 20, o programa Bahia Sem Fome, do Governo do Estado, recebeu mais um apoio da iniciativa privada. Desta vez, as agências IN*S MKT Digital e Move Ooh, empresas de comunicação digital e de mídia externa, doaram, juntas, uma tonelada de alimentos ao programa. A entrega foi formalizada no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador. Os itens alimentícios foram arrecadados a partir da mobilização dos trabalhadores das duas empresas.

De acordo com André Borges, que exerce a função de Relações Institucionais do grupo, o período natalino foi o motivador para a iniciativa. “A gente já vinha discutindo sobre fazer alguma ação no final do ano. Resolvemos, então, doar alimentos, e aí lembramos do Bahia Sem Fome, justamente para poder fortalecer o programa. A gente se sente sensibilizado em poder contribuir com esse trabalho em prol da diminuição da fome aqui no estado”.

De acordo com o coordenador do Bahia Sem Fome, Tiago Pereira, as cestas doadas nesta quarta-feira já serão destinadas a municípios baianos que se encontram em situação de emergência. Elas se juntas a outras 38 mil cestas básicas que fazem parte do Plano Emergencial de Enfrentamento à Estiagem, realizado pelo Governo.

“Nós estamos fazendo a priorização da complementação alimentar, atendendo esses municípios com decreto de emergência. Essas cestas básicas, elas estão sendo planejadas para o atendimento, dando conta, inclusive, de priorizar os municípios que há mais tempo estão com decretos vigentes e é importante que a ação do Estado chegue através dos alimentos, através das limpezas de aguadas, para dar conta desse grande plano de enfrentamento a estiagem prolongada”, explicou Tiago.

Na ocasião da entrega, André aproveitou para convidar outras empresas a terem atitude semelhante. “Você que tem uma condição, que se alimenta bem, se sensibilize e lembre que tem pessoas que, nesse momento, pode não ter feito nenhuma refeição e está passando necessidade. Já que a gente está falando de final de ano, de Natal, que celebra o nascimento de Jesus, essa foi uma mensagem que ele deixou, de a gente poder repartir”.

Ampliação do Bahia Sem Fome

Segundo Tiago Pereira, após ser institucionalizado enquanto política pública, as ações do programa foram ampliadas. “Lançamos editais de cozinhas para os 17 maiores municípios, lançamos um conjunto de frentes de acesso à água, de perfuração de poços, e também estamos fazendo a aquisição de cestas com recursos públicos. É importante frisar que estamos ainda no processo de arrecadação de alimentos, da iniciativa privada e da sociedade baiana”, ressaltou o coordenador.

Idealizado no início do governo Jerônimo Rodrigues, o Bahia Sem Fome tem como objetivo garantir o direito humano à alimentação e, como metas, atender 200 mil famílias, reduzir 50% da insegurança alimentar grave nos lares baianos e contribuir com a saída do país do Mapa da Fome. A Lei 250848 que instituiu o Bahia Sem Fome (BSF) e criou a Rede de Equipamentos Integrados Para o Combate à Fome foi sancionada no último mês de novembro.