Bahia une Novos destinos às regiões já consolidadas

Uma vila de pescadores e de artesãos pertencente ao município de Esplanada, com 14 km de praias, lagoas, rios e dunas, inserido em um deslumbrante e tranquilo cenário no Litoral Norte, tem despontado como um novo destino baiano, prometendo se tornar um dos mais concorridos da Bahia. O lugar é Baixio, onde a Prima Empreendimentos tem realizado o que já é considerado o maior investimento turístico e imobiliário do Brasil, da ordem de R$ 5,2 bilhões, dentro de um plano de desenvolvimento intensivo de dez anos, conforme o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis na Bahia (Abih-Ba), Luciano Lopes.

Outras localidades que se destacam no estado são a Chapada Diamantina, região de serras situada no centro da Bahia, naturalmente embelezada por suas grutas, cachoeiras, platôs, serras e vales, e Trancoso, um vilarejo no Litoral Sul da Bahia, que oferece comércio no centro com charmosas casas coloniais, o point do surfe e a praia considerada uma das mais bonitas do Brasil. Com sua marcante diversidade turística, a Bahia proporciona aos seus visitantes natureza, cultura e história em destinos que se despontam e outros já consolidados.

Na relação dos destinos mais procurados estão Porto Seguro, na Costa do Descobrimento, no Sul baiano; Morro de São Paulo, no Arquipélago de Tinharé, no município de Cairu; Itacaré, na Costa do Cacau; Praia do Forte, Imbassaí e Sauípe, em Mata de São João; e Mucugê e Lençóis, na Chapada Diamantina.

O presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagem da Bahia (Abav-Ba), Jean Paul, considera que o despontar de destinos baianos se deve, principalmente, aos vários recursos que oferecem aos turistas.

“Desde natureza, praias, aventuras, gastronomia, religiosidade, história, ecologia, agricultura, produção de vinhos, cerveja, são tantas diversidades que me arrisco a dizer que encontramos no Estado quase tudo em diversas regiões”, diz, enumerando Morro de São Paulo e localidades do entorno, Litoral Norte, Chapada Diamantina, Vale de São Francisco e Porto Seguro como alguns dos destinos baianos mais procurados.

Encantos e acolhimento

Os encantos rústicos, charmosos, sustentáveis e acolhedores localizados no município de Mata de São João, no Litoral Norte, são apontados pelo presidente da Associação de Guias e Monitores de Turismo do Estado da Bahia (AGMTUR-BA), Ariel Capistrano, como alguns dos que mais atraem os visitantes. “Trafegar por Mata de São João, na Linha Verde, é simplesmente fantástico. Ali, onde está inserida a badalada Praia do Forte, a população local desfruta de praias exuberantes que a natureza oferece, como a do Lord e de Santo Antônio, além da Lagoa Aruá”.

O guia turístico Armando Castro Filho é um entusiasta do crescimento do turismo na Bahia e aponta Arembepe, no município de Camaçari, e a Ilha de Maré, na Baía de Todos-os-Santos, como destinos cheios de “histórias e boa gastronomia” para atrair os visitantes.

“Eu, como guia e bom baiano, mantenho Arembepe no meu roteiro por ser um recanto fantástico, destacando a Praia do Piruí, com sua extensa e maravilhosa orla, e a Aldeia Hippie, que conta a história do movimento da década de 1960”, relata Armando Guia-Tour, como se identifica profissionalmente.

A Ilha de Maré, por sua vez, o guia considera ser um destino em fase de redescoberta. “Apreciamos por lá uma boa gastronomia, sem falar na sua beleza natural e suas muitas histórias de influências indígenas, africana e portuguesa”, ressalta Armando.

Pelo ar ou por terra

Com a elevação dos preços nas passagens aéreas, o dono da Agência Brisasol Turismo, Rogério Ribeiro, avalia que as pessoas estão optando por viagens rodoviárias, de ônibus ou de carro, apesar da extensão geográfica da Bahia. Ele conta que sua empresa tem criado grupos em formato de excursões por terra para diversos destinos.

“Criamos, em 2018, um projeto de viagens chamado ‘Caminhando pela Bahia”, com o qual oferecemos inúmeras viagens para diferentes destinos baianos”, conta o empresário, citando Barra de Sirinhaém, na Costa do Dendê, como um novo destino que tem atraído pelas suas características acolhedoras.