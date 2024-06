Biblioteca Futuro chega a Alagoinhas em junho | A TARDE

O projeto Biblioteca Futuro chega a Alagoinhas no mês de junho com acervo de 850 livros para 632 estudantes de 4 e 14 anos da Escola Municipal Irene Andrade de Assis, matriculados no Ensino Infantil e Fundamental I e II.

O projeto é uma realização da Rede Educare com patrocínio da Ardagh Metal Packaging (AMP), via Lei de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura do Governo Federal. A iniciativa integra a estratégia global de sustentabilidade da Ardagh, que possui uma fábrica de latinhas no município.

Na mesma linha de contribuir para o desenvolvimento das comunidades em que atua, a empresa lançou no ano passado a iniciativa Ardagh para a Educação em Alagoinhas, levando o ensino de robótica e STEM (Ciência, Engenharia, Tecnologia e Matémática) a escolas públicas do município nos próximos 10 anos.

O projeto Biblioteca Futuro convida alunos e educadores a entrarem em contato com o universo da sustentabilidade por meio de livros que abordam temas importantes para a atualidade e o futuro do planeta.

“Esperamos que essa biblioteca execute uma de suas funções primordiais, que é a democratização do acesso à leitura bem como a preservação da informação e do conhecimento. Que venha também despertar o gosto pela leitura em nossos alunos, que sempre buscam novidades”, celebra Clyvia Valverde Jatobá, diretora da Escola Municipal Irene Andrade de Assis.

