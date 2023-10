CBPM prevê parcerias com a China para investimentos no setor mineral | A TARDE

O presidente da CBPM (Companhia Baiana de Pesquisa Mineral), Henrique Carballal (PDT), esteve nesta segunda-feira, 9, no Consulado Geral da China no Rio de Janeiro, para uma reunião com executivos chineses. A ideia é construir novas parcerias entre o Brasil e a China, com investimentos na área de minérios da Bahia.

“Nós dialogamos bastante e determinamos diretrizes para promover uma parceria entre o Brasil e a China, através do governo da Bahia, que terá a CBPM como principal ferramenta desta realidade. Nós montaremos um meeting entre três empresas chinesas e a CBPM e devemos também promover um evento em conjunto no mês de novembro, para trazer investimentos da China para gerar a ampliação da nossa logística, visando a melhoria da economia baiana, tendo a mineração como instrumento de sucesso”, afirmou Carballal.

Além de Carballal, estiveram no encontro o diretor técnico da CBPM, Manoel Barretto; o chefe de gabinete da estatal, Carlos Borel; o diretor-geral da SEI (Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia), José Acácio; o diretor executivo da SAM (Sul Americana Metais), Jin Yongshi; e o cônsul comercial da China no Rio de Janeiro, Yuansheng.

A previsão é de que, no próximo dia 23 de outubro, Carlos Borel e o diretor administrativo-financeiro da CBPM, Inácio Mattos, viajem à China para visitar empresas, buscando alinhar novas parcerias entre os chineses e a Bahia.