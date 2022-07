Centro de Saúde é inaugurado em Eunápolis

A Prefeitura de Eunápolis entregou à população o Centro de Especialidades em Saúde Dr. Luiz Andrade, inaugurado na segunda-feira , 25. No equipamento, que vai ser referência no interior do estado, vão poder ser atendidas até 300 pessoas diariamente, que terão acesso às seguintes especialidades: anestesiologia; angiologia; cirurgia geral; cirurgia torácica; dermatologia; endocrinologia; fisioterapia; fonoaudiologia; gastroenterologia; ginecologia; ginecologia obstétrica; nefrologia; neurologia; neurocirurgia; nutrição; oftalmologia; ortopedia; pediatria; pneumologia; reumatologia; urologia. Além disso, também serão ofertados diversos exames e procedimentos. "Investimos neste equipamento para dar atenção digna a nossa comunidade", destacou a prefeita Cordélia Torres. A estrutura teve área ampliada para 880 metros², com 10 consultórios médicos, assentos para quase 100 pessoas, cerca de 30 equipamentos de ar-condicionado, farmácia, duas recepções, ambiente para separação do lixo comum do hospitalar e paisagismo.

Tensão aumenta em clima pré-eleitoral

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia (AL-BA), Adolfo Menezes (PSD), aproveitou a entrevista que concedeu à Rádio Metrópole, na segunda, 25, para mandar um recado para o ex-aliado, Marcelo Nilo (Republicanos). Nilo deixou a base do governador Rui Costa (PT) para caminhar junto a ACM Neto (União Brasil) nas próximas eleições para governador. "É normal [que políticos saiam de grupos que elogiam e passam a atacar ao mudar de lado] a gente está vendo, mas não é um comportamento normal. Eu uso como exemplo: como é que você vive com uma mulher por 10, 20 anos e depois que separa sai batendo, esculhambando? Gente que conviveu 15 anos no mesmo grupo e sair falando mal. Fica muito ruim, mas cada um faz da vida o que acha melhor. Acho um péssimo exemplo para as futuras gerações", disparou Adolfo Menezes. Desde que assumiu apoio a Neto, Marcelo Nilo vem tecendo duras críticas ao governador Rui Costa e ao PT.

IPTU Justo para Salvador

A bandeira que vem sendo levantada em Salvador pela cobrança justa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) ganha cada vez mais força entre grupos da sociedade baiana. Nas redes sociais, uma destas comunidades que se intitulou IPTU Justo Salvador, denunciou o mau uso do imposto. Com fotos que revelam abandono e descaso, os denunciantes registraram a realidade do Parque dos Ventos, na Boca do Rio. "Houve muita propaganda na sua inauguração. A ideia é muito boa. Gastou bem nosso IPTU. Mas a manutenção é péssima. Ou seja, vários equipamentos já estão avariados e gerando perigo para a população. Todo empreendimento público deveria ter orçamento de implantação e de manutenção. Mas, o negócio dos nossos políticos é inaugurar e reinaugurar", diz o texto da redes social. O Movimento IPTU Justo Salvador vem realizando manifestações e carreatas pela cidade para chamar a atenção da população da cidade contra os problemas gerados por uma cobrança desproporcional do imposto.

Capacitação é foco de curso da Abapa

A Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa) concluiu, na semana passada, o primeiro dos três módulos do curso Processos de Classificação em Pluma, executado pelo Centro de Treinamento de Treinamento da entidade, em parceria com o SENAI, via Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil (CETIQT). O objetivo do curso foi esclarecer para produtores e profissionais que trabalham nas unidades de beneficiamento de algodão (UBA), as chamadas “algodoeiras”, sobre como procedimentos adotados neste, que é o primeiro elo industrial da produção da fibra, podem impactar positiva ou negativamente a fabricação do fio. O gerente do Centro de Classificação de Fibras da Abapa, Sergio Brentano, ressaltou que os processos na algodoeira também podem ser mais gentis à fibra. “Sem causar danos desnecessários à qualidade. Este aprimoramento no trato do produto na UBA estamos vendo ano a ano”, diz.

Abapa concluiu primeiro dos três módulos do curso oferecido em parceria com o SENAI | Foto: Divulgação

Fábrica de hidrogênio verde será instalada em Camaçari

O Estado da Bahia, representado pelo governador Rui Costa e secretários, participou, na manhã de terça-feira, 26, do lançamento da pedra fundamental da Fábrica de Hidrogênio Verde da Unigel, no Polo Petroquímico, em Camaçari. O hidrogênio verde é uma fonte de alta densidade energética e de carbono nulo, produzido a partir de fontes renováveis, como a energia eólica e a solar. Com investimento inicial de US$ 120 milhões, a planta deve entrar em operação até o final de 2023 e promete ser uma das maiores em operação do mundo. Quando estiver em funcionamento, a planta do combustível vai gerar 500 empregos. A primeira fase do projeto prevê uma capacidade de produção de 10 mil toneladas por ano de hidrogênio verde. A Bahia foi escolhida para a instalação da planta, pois a unidade da Unigel em Camaçari já possui toda a estrutura para converter hidrogênio verde em amônia verde, e por ser um estado líder em produção de energia renovável.

Ato de lançamento da Fábrica de Hidrogênio Verde da Unigel, no Polo Industrial de Camaçari | Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

Embrapa marca presença na 74ª Reunião Anual da SBPC

A Embrapa estará presente na 74ª Reunião Anual da SBPC, que terá como tema Ciência, Independência e Soberania Nacional. No enfoque da alimentação, o tema remete à segurança alimentar e a Embrapa apresentará diversas tecnologias que têm como foco a melhoria da produção agropecuária brasileira e também o aumento da diversidade e da qualidade da alimentação da população. No espaço organizado pela Embrapa Cerrados, o visitante conhecerá variedades de grãos melhoradas pela pesquisa com a finalidade de alcançar boas produtividades na região, já que são adaptadas às condições de clima e solo do bioma, garantindo maior quantidade de alimentos com boa qualidade para os brasileiros. Também serão apresentadas espécies frutíferas nativas do Cerrado, como o baru, e outras adaptadas para serem cultivadas aqui, como a pitaya e o maracujá. O evento acontece até sábado, dia 30.

Gestão de Cachoeira foca na Educação

A prefeita de Cachoeira, Eliana Gonzaga (Republicanos), assinou na segunda-feira, 25, a Ordem de Serviço de Recuperação das escolas municipais e a adequação do regime de 40 horas para os professores da rede. O ato de assinaturas aconteceu no Espaço Cultural da Estação, onde a gestora ressaltou a importância desses avanços estruturais e de garantia de direitos aos profissionais da educação. “Nossas escolas passarão por uma verdadeira adequação em sua infraestrutura para que nossas crianças e jovens tenham um espaço seguro e com qualidade de aprendizagem. E a valorização dos nossos professores é a prova do nosso reconhecimento e respeito a essa categoria fundamental”, disse. Um investimento de cerca de R$ 3 milhões está previsto para melhorar a estrutura das escolas, oferecendo um padrão de excelência, com ventilação adequada e melhor organização dos espaços.

Tremores de terra são registrados na Bahia

Nove tremores de terra foram registrados nas cidades de Jacobina e Jaguarari, no norte da Bahia, entre sábado, 23, e a última segunda-feira (25). As informações são do Laboratório Sismológico (LabSis) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). O LabSis no município de Jacobina, calcula um tremor de terra, de magnitude preliminar em 1.8 mR. De acordo com Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), a intensidade do tremor é calculada pela escala Richter (mR). A escala Richter é pontuada de um a nove; cada grau corresponde a ondas dez vezes mais “fortes”, a uma potência 30 vezes superior. Um tremor de menos de 3,5 graus é apenas registrado pelos sismógrafos. No entanto, outro entre 3,5 e 5,4 pode produzir danos. No último domingo, 24, um tremor de terra foi registrado na cidade de Jaguarari. Conforme o LabSis, a magnitude preliminar calculada é de 1.7 mR.

Detran-BA faz mutirões no mês do motorista e motociclista

Durante todo o mês de julho o Detran-BA (Departamento Estadual de Trânsito) promove mutirões de exames práticos e elevação diária de vagas, em homenagem ao Dia do Motorista (25) e ao Dia do Motociclista (27). O objetivo é formar condutores e promover um trânsito mais seguro. Os mutirões acontecem aos sábados, em Salvador, com oferta de 320 horários extras. As provas práticas também tiveram um aumento diário, de 80 exames, para atender candidatos às categorias A e B. A oferta diária de provas práticas foi elevada para 80 novas marcações de segunda a sexta-feira. O Departamento organizou atividades diversificadas para lembrar a importância de conscientização no trânsito, como blitz educativa e palestras. Já o funcionamento da Banca de Exames aos sábados representa oportunidade para os interessados em retirar a CNH (Carteira Nacional de Habilitação), através da agilização do processo prático. Para aproveitar as vagas, os alunos devem seguir as orientações referentes à documentação exigida, prazos e comprovação do esquema de vacinação atualizado contra a Covid-19.

POUCAS & BOAS

- Mais uma instituição de ensino superior da Bahia vai participar do Prêmio Abapa de Jornalismo 2022, a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UESB, de Vitória da Conquista. Na UESB, a Abapa anunciou que a categoria, agora, estará aberta também aos alunos do quarto semestre do curso de Comunicação Social com habilitação em jornalismo. Para edital e mais informações sobre o Prêmio Abapa de Jornalismo: www.abapa.com.br/premio-abapa-de-jornalismo

- O Hospital Humberto Castro Lima (HHCL), realiza até sábado (30) avaliação gratuita da saúde ocular para pessoas acima de 60 anos, diagnosticando se o paciente apresenta a catarata, doença que lidera as cirurgias oculares nessa faixa etária. Os interessados devem comparecer na recepção do Atendimento do IBOPC, que fica localizado na rua Pedro Lessa, nº 118, no Bairro Canela, com carteira de identidade, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência. Serão 40 atendimentos que serão realizados por ordem de chegada, mediante distribuição de senhas

- As secretarias de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda (Semdec) e de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ) iniciaram, na segunda-feira, 25, os cursos de pedreiro polivalente e operador de empilhadeira à combustão, exclusivos ao público feminino, a partir dos 18 anos, na unidade Dendezeiros. Para cada turma, são ofertadas 12 vagas.

- Com o objetivo de contribuir para a elevação do grau de consciência linguística dos participantes quanto aos usos da língua portuguesa, principalmente no que diz respeito à produção de textos na perspectiva da chamada redação oficial, a Escola de Contas Conselheiro José Borba Pedreira Lapa (ECPL) promove, nos dias 1º, 3 e 5 de agosto, das 8h30 às 12h30, na sala de treinamento, o curso de Língua Portuguesa, Gramática e Redação. Com carga horária de 12 horas, o curso será ministrado pelo professor Luciano Amaral Oliveira, doutor em letras e linguística pela Universidade Federal da Bahia (Ufba). Para realizar sua inscrição, acesse: https://www.tce.ba.gov.br/eventos