Cippa de Lençóis recupera 70 metros cúbicos de madeira com suspeito

Setenta metros cúbicos de árvores nativas dos biomas de Cerrado e Mata Atlântica, encontrados no município de Ibicoara, distante cerca de 570 quilômetros de Salvador, foram apreendidas por equipes da Companhia Independente de Polícia e Proteção Ambiental (Cippa) de Lençóis após a derrubada com auxílio de motoserras por um suspeito de crime ambiental. Armas e drogas foram encontradas com o homem.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), guarnições realizavam patrulhamento em diversos pontos em áreas de proteção quando escutaram um barulho alto das serras elétricas.

Conforme o comandante da unidade, major George Porto, assim que identificaram a prática ilegal, os policiais correram em direção ao local e encontraram o homem.

“Nós o encontramos com duas espingardas que provavelmente seriam usadas para a caça ilegal de animais selvagens e pequena quantidade de maconha”, detalhou.

O oficial ainda informou que foi questionado se o criminoso portava os documentos obrigatórios para o uso das motosserras, mas o homem não informou.

Após a prisão, ele foi conduzido, juntamente com as armas e as drogas, para a Delegacia Territorial (DT) de Barra da Estiva. Já as madeiras ficaram sob os cuidados da Secretaria do Meio Ambiente (Sema) de Ibicoara.