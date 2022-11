Codesal alerta para risco de deslizamento de terra em Salvador

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) divulgou a previsão do tempo para domingo, 6, com risco de deslizamento de terra. A expectativa é de céu nublado a parcialmente nublado com chuvas fracas e isoladas, acompanhadas por rajadas de vento, a qualquer hora do dia, com temperaturas que deverão variar entre 22°C (mínima) e 27°C (máximo).

Os maiores índices pluviométricos em 24h foram registrados em São Marcos - Baixa de Santa Rita (10mm), Sussuarana (8mm), Canabrava (8mm), Bom Juá (7mm) e São Rafael (6,8mm).

A Codesal recebeu 13 solicitações até às 17h deste sábado (05/11). Foram quatro ameaças de desabamento, duas ameaças de deslizamento, uma árvore ameaçando cair, uma avaliação de área, três avaliações de imóveis alagados, um deslizamento de terra e um incêndio.

O órgão permanece de plantão 24 horas atendendo às solicitações pelo telefone gratuito 199.