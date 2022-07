Mesmo constituindo maioria da população brasileira e correspondendo a 52,5% do eleitorado do país, as mulheres seguem tendo menor representação em cargos legislativos e executivos.

Apenas 12,7% dos 417 municípios baianos são dirigidos por prefeitas, e as porcentagens de deputadas federais e estaduais e de vereadoras eleitas no último pleito, em 2018, foram de 7,7%, 15% e 13,5%, respectivamente. Mas elas seguem conquistando posições e ampliam sua participação nos espaços de poder nos setores público e privado.

Nesta edição, relatamos algumas dessas histórias de protagonismo do público feminino no estado.

Confira o Caderno Municípios desta quinta-feira, 28: