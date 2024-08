29/07/2024 às 16:46 • Atualizada em 30/07/2024 às 22:46 - há XX semanas | Autor: Da Redação PORTALMUNICIPIOS Contas da prefeitura de Paramirim foram impugnadas pela União Município apresenta inadimplência junto ao Transferegov

As informações são do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Sinconfi) - Foto: Divulgação/Prefeitura de Paramirim

As contas da prefeitura de Paramirim, relativas ao exercício de 2021, foram impugnadas pela União devido à inadimplência da gestão municipal junto ao sistema "Transferegov". As informações são do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi). Os valores não foram revelados. A gestão apresentou irregularidade quanto à prestação de contas de recursos federais recebidos anteriormente constante da base de dados do Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse (SICONV), que é um módulo da Plataforma +Brasil, para convênios firmados. O convênio em questão é o de número 763402, firmado junto à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), de 2013, com validade até 2021. No entanto, a inadimplência foi oficializada somente em fevereiro de 2024 e com isso prestação de contas foi impugnada pela União. O Transferegov constitui em uma ferramenta integrada e centralizada, com dados abertos, destinada à informatização e à operacionalização das transferências de recursos oriundos do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social da União a órgão ou entidade da administração pública estadual, distrital, municipal, direta ou indireta, consórcios públicos e entidades privadas sem fins lucrativos. O que diz a prefeitura Em nota à imprensa, a gestão municipal esclareceu sobre os contatos firmados com a Codevasf, a fim de aumentar a extensão das estradas vicinais e afirmou que todas obras foram executadas pela empresa vencedora. "Após realizar na sua totalidade os serviços inicialmente conveniados, a Prefeitura solicitou junto à CODEVASF autorização para promover uma readequação de meta, resultando no acréscimo de meta, ou seja, aumentando a extensão de estrada vicinal para recuperação. Após nova licitação realizada e aprovada pela CODEVASF, todos os serviços foram devidamente executados pela empresa vencedora", diz um trecho da nota. Leia aqui nota na íntegra 0.00kb *Matéria atualizada para acrescentar nota da prefeitura

