Deputado Eures Ribeiro anuncia pré-candidatura em Bom Jesus da Lapa | A TARDE

O deputado estadual Eures Ribeiro (PSD), anunciou nesta segunda-feira, 26, que disputará novamente a cadeira do Executivo em Bom Jesus da Lapa. O parlamentar esteve à frente da cidade em 2013 e foi reeleito para o cargo em 2017.

Para lançar o seu nome à vaga, Eures rompeu a sua aliança com o atual prefeito Fábio Nunes (PSD). O pré-candidato afirmou que o rompimento “aconteceu de forma saudável” e destacou que não houve “traição política”



“O rompimento aconteceu de forma saudável. Eu poderia mantê-lo no partido e após o prazo falar que eu seria candidato. Mas isso não faz parte do meu caráter. Tomei a decisão e informei ao atual prefeito antes do prazo para que ele pudesse tomar o seu rumo. Na minha carreira, jamais fiz traição política", disse.

Natural do município, o pessedista foi o deputado mais votado na cidade, com 22.384 votos. Além de Eures, também disputa o cargo, o vice-presidente da Câmara dos Vereadores, Léo de Lió.