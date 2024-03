Diretor-geral da Unicorp recebe visita de servidores de Santo Estêvão | A TARDE

O diretor-geral da Universidade Corporativa do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), Jatahy Júnior, recebeu a visita de cortesia do escrivão Franklin Ribeiro da Silva e do oficial de Justiça Ivanilton Guerra, ambos de Santo Estêvão, terra natal do ex-presidente do TJBA e pai do diretor-geral, desembargador Edmilson Jatahy Fonseca.

Franklin, que é membro do Comitê Gestor e Orçamentário de Política de Atenção ao 1º Grau de Jurisdição, parabenizou o desembargador pelo cargo à frente da Unicorp. O servidor também falou do anseio da comarca em contar com mais uma unidade judicial da Fazenda Pública.

Cidadão santo-estevense por título concedido pela Câmara de Vereadores, o diretor-geral agradeceu o carinho dos conterrâneos e a homenagem feito à família no município.

O nome do fórum local é Edmilson Jatahy Fonseca e, ao lado dos Juizados Especiais, há um memorial dedicado ao ex-presidente do TJBA. O espaço reúne documentos como fotos, diplomas, medalhas e placas, que marcam a trajetória do desembargador na magistratura.