Eleição para Conselhos Tutelares é realizada em mais de 200 municípios | A TARDE

A eleição dos Conselhos Tutelares é realizada neste domingo, 1º, em 223 das 417 cidades baianas, através de urnas eletrônicas. A iniciativa ocorre com o apoio do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA).

Ao todo, 4.146 equipamentos serão utilizados durante a votação. Os demais municípios utilizarão urnas de lona, também da Justiça Eleitoral.

Para participar, os eleitores devem estar em situação regular junto à Justiça Eleitoral e apresentar, obrigatoriamente, documento oficial com foto ou e-título. O local nem sempre é o mesmo das eleições gerais, por isso, é importante verificar o endereço no site do Tribunal Regional Eleitoral ou da prefeitura. A votação acontecerá das 8h às 17h.

Serão escolhidos 2.225 membros para compor os 445 Conselhos Tutelares existentes em toda a Bahia. Cada conselho possui 5 membros titulares e os eleitos vão cumprir exercício no mandato de 2024 até 2027. A posse dos escolhidos está prevista para o dia 10 de janeiro do ano que vem.

Sobre a eleição unificada

A eleição unificada dos membros dos Conselhos Tutelares ocorre em todo território nacional, a cada quatro anos, sendo sempre no primeiro domingo do mês de outubro do ano subsequente ao da eleição presidencial. O voto é facultativo para esse pleito e quem estava em dia com a JE até o dia 3 de julho de 2023 poderá exercer esse direito.

A organização das eleições, assim como a apuração e a totalização dos votos, é de responsabilidade dos respectivos conselhos tutelares. Conforme estabelece o artigo 139 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), compete ao Ministério Público fiscalizar esses pleitos.

Veja onde votar em Salvador

Área I – Centro/Brotas

Escola Municipal João Pedro dos Santos

Bairro: Bonocô

Endereço: Av. Mario Leal Ferreira, 36

Área II – Subúrbio/Ilhas

Escola Municipal Anfilófio Carvalho

Bairro: Periperi

Endereço: Rua Oswaldo Deway

Escola Municipal de Ilha de Maré

Bairro: Ilha de Maré

Endereço: Praia de Grande

Área III – Cajazeiras

Escola Municipal Elísio Athayde

Bairro: Cajazeiras V

Endereço: Rua D. Qd. VI, S/N, Cajazeiras

Área IV – Itapuã/Ipitanga

Escola Municipal Escolab

Bairro: Boca do Rio

Endereço: Rua Abelardo Andrade de Carvalho, 72

Área V – Cidade Baixa

Escola Municipal Alfredo Amorim

Bairro: Ribeira

Endereço: Lgo. do Papagaio, S/N

Área VI – Barra/Pituba

Escola Municipal Santa Terezinha

Bairro: Barra

Endereço: Av. Centenário

Escola Municipal Cidade de Jequié 6

Bairro: Federação

Endereço: Av. Cardeal da Silva, 152

Escola Municipal Senhora Santana

Bairro: Rio Vermelho

Endereço: Rua Conselheiro Pedro Luiz, S/Nº

Área VII – Liberdade/São Caetano

Escola Municipal Pirajá da Silva

Bairro: Liberdade

Endereço: Estrada da Liberdade 78

Área VIII – Cabula

Escola Municipal Governador Roberto Santos

Bairro: Cabula

Endereço: Rua Silveira Martins, 355

Área IX – Pau da Lima

Escola Municipal Orlando Imbassaí

Bairro: Pau da Lima

Endereço: Av. São Rafael, S/N, São Marcos

Área X – Valéria

Escola Municipal General Labatut

Bairro: Pirajá

Endereço: Rua Oito de Novembro, s/n

Escola Municipal Professor Milton Santos

Bairro: Valéria

Endereço: Rua Jardim Terra Nova, 99

Serviço

O que: Eleição para Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Dia: 1º de outubro (domingo)

Horário: 8h às 17h

Quem pode votar: Todo cidadão ou cidadã acima de 16 anos, com domicílio no município de votação e com inscrição eleitoral emitida até 90 dias antes do pleito

O que precisa: No momento da votação, é preciso estar com o título de eleitor (e-título ou documento impresso) e documento de identificação com foto