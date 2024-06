Em Ribeira do Pombal, estradas sem calçamento deixam moradores ilhados

Vias sem calçamento e a chuva forte das últimas semanas deixaram moradores de Feira da Serra, em Ribeira do Pombal, sem ter como se deslocar até a sede do município. Vídeos postados nas redes sociais fazem piada com a situação. (Veja abaixo)

Aproveitando a proximidade dos festejos juninos e a rotina de atolamentos - sobretudo de ônibus, inclusive escolares -, alguns moradores da localidade anunciam tratar-se do "forró da lama".

Apoiadores da gestão do prefeito Eriksson Santos (PSD) comentaram nas postagens assegurando que o projeto para asfaltar a via já está aprovado, mas, outros comentários deixam claro que o problema não é um caso isolado.

"No poço das varas tem estrada bem pior que isso. Condições precária (s). Tem mais de oito dias que não passa carro. Se passar fica atolado. Sem contar um buraco q tem, se o carro deslizar e cair dentro, já era carro", diz o comentário.