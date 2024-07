Esplanada recebe investimentos de R$ 100 milhões do governo da Bahia

- Foto: Divulgação

O governador Jerônimo Rodrigues esteve no município de Esplanada, no Litoral Norte, na manhã deste sábado (22), para realizar uma série de entregas. Além da escola de ensino integral de número 50, um marco em sua gestão, também fizeram parte da agenda, a entrega de um ônibus escolar rural, uma Delegacia Territorial, a reforma de duas casas de farinha em distritos do município, a pavimentação e a ampliação do Mercado Municipal com 100 barracas de feira. Também foram autorizadas no município, outras ações, nas áreas de infraestrutura rodoviária e desenvolvimento urbano.

Na educação, a entrega do Colégio Estadual de Tempo Integral Professora Joanice Bacelar Batista representou um marco para a aprendizagem. O investimento foi de R$ 40 milhões de reais.

Para a agricultura, mais de 200 pequenos produtores foram beneficiados com a reforma e ampliação do Mercado Municipal, no centro da cidade, pela Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR). São 93 boxes e 100 barracas para a organização e qualificação da feira livre e comercialização direta de produtos de agricultura familiar.

O comerciante rural José Gabriel Dias, 48 anos, comemorou a entrega das novas instalações. “Achei a reforma maravilhosa.

Facilita muito as vendas. Antes era uma bagunça, agora está tudo organizado. Nota 10, aliás 100. Show de bola”.

Ainda fizeram parte da iniciativa, a reforma e ampliação de duas casas de farinha localizadas nos distritos de Cumbe (40km da sede) e Barreiro (35km da sede). A Associação Agropecuária dos Agricultores Rurais de Caldeirões e Região ganhou um trator com implementos agrícolas e outro foi destinado à prefeitura municipal, através de emendas parlamentares. São mais de R$ 11 milhões em investimentos.

“Teve entrega em dose dupla: a cobertura de dois mercados para a população, duas casas de farinha e dois tratores. Uma estratégia pensada para garantir ao produtor, que a agricultura familiar tem o seu lugar, tem o seu canto”, pontuou o secretário da SDR, Osnir Cardoso.

Na área de segurança, a cidade também conta agora com uma Delegacia Territorial (DT). “São R$ 100 milhões investidos aqui em Esplanada. Entregamos escola, delegacia, mercado e autorizamos outras obras em infraestrutura. Segurança e educação andando lado a lado. A escola para preparar os nossos estudantes para o futuro e a segurança para protegê-los”, garantiu o governador Jerônimo Rodrigues.

Autorizações

Ainda em Esplanada, alguns compromissos foram assumidos pela Companhia de Desenvolvimento Urbano (Conder), em convênio com o município, como a reforma da Praça Ladislau Cavalcanti. Ainda com a SDR, a construção de Passagem Molhada no Assentamento São José Operário, localizado há 35 km da sede.

Para a infraestrutura, foram assinadas ordens de serviço para a construção de bueiro triplo sobre o Riacho Verde, afluente do Rio Inhambupe: acesso à BA-400 na Comunidade de São José do Operário, beneficiando 37 mil habitantes; elaboração de projeto na Via de Acesso a BR 101, no trecho de Mucambinho e na estrada vicinal que liga o Distrito São José do Mocambo ao Povoado do Mulungu – Esplanada; e a qualificação do trecho que liga o acesso ao Estádio Municipal na sede. O investimento total chega a R$ 33 milhões.