Eventos fortalecem o turismo baiano | A TARDE

As características e atrativos das 13 zonas turísticas baianas, a infraestrutura e a conectividade aérea do estado foram os principais temas apresentados pela Secretaria de Turismo da Bahia (Setur-BA), em eventos realizados nos mercados nacional e internacional. A Setur-BA participou do Roadshow Gol te Leva ao Brasil, em parceria com a produtora B2Live, que, em 10 dias, realizou ações em Mendoza, Córdoba, Rosário e Buenos Aires (Argentina), Montevidéu (Uruguai) e Assunção (Paraguai). Mais de mil operadores e agentes de viagens foram capacitados sobre o destino Bahia. Em atenção ao mercado nacional, a Setur-BA fez a capacitação, nesta semana, no Panrotas Next, evento que reuniu 100 agentes de viagens, no Hotel Nord Luxor Tambaú, em João Pessoa, na Paraíba. “O destino Baixio, na Costa dos Coqueiros, chamou a atenção, pelos investimentos que tem recebido em hotelaria, infraestrutura e qualificação turística. Demos destaque ao São João da Bahia, a maior festa regional do país”, relatou o técnico de promoção da Setur-BA, Luiz Castro. O órgão baiano de turismo iniciou as capacitações no Roadshow Mercado&Eventos, que aconteceu no hotel Hilton Copacabana, no Rio de Janeiro, com a participação de 120 profissionais do turismo. Eles demonstraram interesse por destinos de quatro zonas turísticas da Bahia: Salvador (Baía de Todos-os-Santos), Porto Seguro (Costa do Descobrimento), Morro de São Paulo (Costa do Dendê) e Ilhéus (Costa do Cacau). O roadshow segue para Brasília (DF), Ribeirão Preto, São Paulo e Campinas (SP) e Belo Horizonte (MG).

Projeto do Hospital Ortopédico reforça o cuidado humanizado

Os pacientes hospitalizados por longos períodos no Hospital Ortopédico do Estado, gerido pelo Einstein, estão participando do projeto Saída Terapêutica, que possibilita contato com o ambiente externo e pode trazer a sensação de bem-estar, além de auxiliar na melhora do humor e da autoestima. Durante meia hora, eles são levados para uma área externa do hospital, onde podem passar um tempo ao ar livre, tomando um pouco de sol e admirando a natureza em volta da unidade. Edilene Menezes, de 42 anos, foi a paciente número um do projeto. Internada há 30 dias, vítima de um acidente de trânsito, sofreu uma fratura de bacia e de membro inferior e já passou por vários procedimentos. “Foi ótimo sentir o sol, o calor, ver vida novamente foi revigorante”, afirma Edilene, que confessa aguardar ansiosa o próximo contato com o ambiente externo. Para participar da saída terapêutica, há alguns requisitos que os pacientes precisam preencher: internação há pelo menos 48h na UTI, estar hospitalizado em período maior do que duas semanas e fragilidade emocional. A psicologia e a fisioterapia, em parceria com a equipe da unidade, fazem a seleção de cada paciente e definem a frequência dessas saídas. Durante todo o deslocamento, o paciente é acompanhado por um médico, uma enfermeira, um técnico, um fisioterapeuta e um psicólogo, além dos equipamentos necessários para a assistência. Inaugurado em 04 de março de 2024, Hospital Ortopédico do Estado, unidade do Governo do Estado da Bahia gerida pelo Einstein, tem estrutura montada para ser o maior hospital estadual especializado em Ortopedia e Traumatologia do Brasil.

Ilê Aiyê Inicia pela África turnê mundial comemorativa

A força do canto de resistência cinquentenário do bloco Ilê Aiyê vai fazer história bem distante da Bahia nos próximos meses. Os tambores do bloco afro mais antigo do Brasil irão tocar forte no peito de africanos, alemães, portugueses, irlandeses, escoceses, holandeses, ingleses, espanhóis e italianos entre os dias 24 de junho e 31 de julho, quando o mais belo dos belos faz turnê internacional comemorativa aos seus 50 anos pela África e Europa, num total de 14 shows. Para pedir bênçãos e garantir caminhos abertos do outro lado do Atlântico, a primeira parada é aos pés da Mãe África. Duas apresentações em Marrocos (24 e 28/06), na cidade de Essaouira – localizada na costa sudoeste de Marrocos – abrem a turnê do Ilê Aiyê. Depois da África, a parada seguinte é em outro país que tem sua história entrelaçada com a do Brasil: Portugal. O show de música e beleza do negão do Curuzu será no dia 30 de junho, no Festival Pé na Terra, na Vila da Fuseta, em Faro. Na sequência (04/07), será a vez dos irlandeses treinarem o gingado ao som do samba afro da Band’Aiyê. De lá, o destino é a subversiva Amsterdã (05/07), na Holanda. Já no dia 6 de julho, a apresentação revolucionária da pérola negra do Brasil será na apreciada e belíssima Paris, na França, na famosa casa de shows Pan Piper. No dia seguinte, 7 de julho, será em Berlim. Ainda na Alemanha, no dia 12 de julho, o icônico bloco antirracista é atração no maior festival de samba fora do Brasil, o Festival Internacional de Samba em Coburgo. Nesta edição, o festival dedica o Prêmio Humano ao presidente do Ilê Aiyê, Antônio Carlos Vovô. A parada seguinte é na Escócia, onde a Band’Aiyê se apresenta no Festival de Carnaval de Edimburgo no dia 14 de julho. De volta a Portugal, no dia 20 de julho, a apresentação será no Mimo Festival, na cidade de Amarante. E no dia 25 de julho, será em Lisboa que o Ilê Aiyê vai aportar. A última parada é na barulhenta, calorosa e alegre Itália.

TCE imputa R$ 181,5 mil a gestores e a empresa

O Tribunal de Contas do Estado a Bahia (TCE/BA) concluiu os julgamentos de 48 processos, tendo desaprovado as prestações de contas de dois convênios, o que resultou na imputação de um débito de R$ 181.575,74 a dois gestores (um ex-prefeito e um presidente de associação) e a uma empresa, além da aplicação de duas multas, num total de R$ 4 mil, aos dois ex-gestores. Dos processos com julgamentos concluídos dez foram apreciados durante as sessões colegiadas, enquanto outros 38 foram decididos de forma monocrática pelos conselheiros integrantes da Primeira e da Segunda Câmaras. Dos processos julgados monocraticamente, 13 foram referentes a aposentadorias, oito a solicitações de pensão, um a transferência para a reserva e 16 a novações. Os resultados estão publicados no Diário Oficial do TCE/BA nas edições de 15 a 22 de maio de 2023.

Painel dos Festejos Juninos: mais de R$ 180 milhões em atrações

O Painel ‘Transparência dos Festejos Juninos’ começará a disponibilizar os dados para consulta pública de toda a população no dia 1º de junho. Até o momento, foram informados ao painel desenvolvido pelo Ministério Público estadual os investimentos de mais de R$ 180 milhões nas festas, sendo R$ 132 milhões relativos aos gastos do Estado e mais de R$ 50 milhões pelos 51 municípios que já disponibilizaram as planilhas com valores das contratações de atrações para os festejos. “O MP está chamando a sociedade civil para participar desse processo, com solicitação de informações aos prefeitos, vereadores, secretários, ao Município, sobre as despesas que serão efetivadas com o São João e pedidos de repasse dos dados ao MP”, assinalou o procurador-geral de Justiça Pedro Maia. O painel é uma iniciativa do MP junto com os Tribunais de Contas do Estado e do Município, que, segundo o procurador-geral de Justiça, tem o objetivo de fortalecer a festa, que é a mais tradicional do nordeste brasileiro. “O MP, o TCE e o TCM defendem o São João”, frisou ele, explicando que o painel se alinha com este momento novo do MP brasileiro e dos órgãos de controle e fiscalização dos gastos públicos no sentido de chamar a sociedade civil e os gestores para garantir a transparência dos gastos realizados.

UPB celebra conquista da desoneração da folha

“As prefeitas e prefeitos da Bahia acreditaram que desonerar a folha de pagamento dos municípios era possível. E, mais que isso, acreditamos que com a força da nossa união e luta tornaríamos essa conquista uma realidade para as prefeituras de todo o país”. Foi com essas palavras que o presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB), prefeito Quinho de Belo Campo, resumiu o sentimento dos gestores baianos durante a reunião com a Bancada Baiana no Congresso Nacional, na noite desta terça-feira (21). O tradicional encontro ocorre anualmente durante a Marcha a Brasília. Na reunião de 2024 a UPB celebrou a grande vitória da desoneração da folha e apresentou a pauta municipalista prioritária. Na oportunidade, o presidente Quinho expressou o sentimento de gratidão pelos líderes que fizeram parte dessa conquista. “Eu acredito que nós juntos construiremos um país cada vez melhor. Eu reconheço, diante de todos os prefeitos e prefeitas aqui, o papel dos deputados bem como do Senado Federal. Nós queremos, na verdade, é discutir o nosso país e fazer com que as coisas aconteçam”, ressaltou.

Agricultura familiar tem espaço garantido na Bahia Farm 2024

A agricultura familiar está com a participação confirmada na 18ª edição da Bahia Farm Show. Pequenos produtores e associações virão das diversas regiões do estado para apresentar e comercializar os seus produtos em um amplo espaço dentro da maior feira agrícola do Norte e Nordeste, entre os dias 11 e 15 de junho, em Luís Eduardo Magalhães. A cada ano, a área reservada para a agricultura familiar atrai cada vez mais a atenção do público visitante atrás de produtos com mel, doces, geléias, cafés especiais, beijus, derivados lácteos, frutas desidratadas, cervejas artesanais, chocolates, dentre outros. Para esta edição, a novidade é o restaurante do empório da agricultura familiar com um cardápio cuidadosamente elaborado com pratos tradicionais da culinária desenvolvida no campo. Estarão presentes 32 empreendimentos do complexo do oeste da Bahia (Território do Velho Chico, Território da Bacia do Rio Grande e Território do Rio Corrente) e a diversidade de produtos das mais de 80 cooperativas associadas à União das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária do Estado da Bahia (Unicafes-Bahia).

