Feapaes-BA realiza XI Festival Nossa Arte na cidade de Guanambi

Federação das Apaes do Estado da Bahia (Feapaes-BA) promove o XI Festival Nossa Arte, realizado na cidade de Guanambi, no Centro Sul Baiano. Em parceria com a Apae local, artistas apaeanos de 23 unidades do estado farão apresentações de dança, música, artes visuais, literárias e teatro no Centro Universitário UNIFG, até o 26 de maio.

Antônio Marques, coordenador de Artes da Feapaes-BA, explica que o festival é uma oportunidade para elevar a autoestima das pessoas com deficiência e demonstrar o seu valor enquanto artista e cidadão.

“Participar de atividades culturais contribui para que adquiram mais desenvoltura corporal e para criarem novos projetos de vida. A arte ensina, ainda, que é possível realizar mudanças, ser flexível, ter fluência, originalidade, ser capaz de elaborar, avaliar, criar e aprender. A partir desta iniciativa, a sociedade pode adquirir um novo olhar sobre a pessoa com deficiência”, ressaltou.

Foram realizadas no mês de março nas cidades de Camaçari, Vitória da Conquista, Barreiras, Porto Seguro e Jacobina, uma seleção regionalizada para a escolha dos artistas.

O presidente da Feapaes-BA, Narciso Batista, enaltece a dedicação dos artistas em suas apresentações.

“Acompanhar as seletivas já foi muito emocionante para nós. Nosso objetivo é, justamente, incentivar a prática artística entre as pessoas com deficiência e valorizar os talentos dos assistidos. É gratificante poder proporcionar um momento como esse, onde a inclusão e a arte se unem de forma tão especial”, comentou.