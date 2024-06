Festas privadas perdem espaço para shows gratuitos | A TARDE

Das quase uma dezena de festas privadas que aconteciam, tradicionalmente, no período junino do interior baiano, a exemplo do Forró do Piu-Piu, em Amargosa; Forró do Sfrega, em Senhor do Bonfim; Brega Light, em Ibicuí; e Forró do Bosque, em Cruz das Almas, apenas o Forró Ticomia, em Ibicuí, e o Forró Amigos do Dan, em Jequié, sobrevivem. Em notas oficiais divulgadas nas redes sociais dos eventos, os seus responsáveis explicam que a contratação das grandes atrações pelas prefeituras de todo o Nordeste para o período do São João foi um dos motivos para o seu cancelamento.

Desde que iniciou sua história, em 1987, sob o comando de um grupo de universitários baianos que buscavam valorizar e preservar o ritmo, as danças e as tradições juninas do Nordeste, o Forró Ticomia continua sendo realizado na Fazenda El Dourado, no município de Ibicuí e “com a mesma proposta e essência, mas adaptada a conceitos da modernidade”, conforme seus organizadores. “É um dos únicos eventos do país que mantém uma grade de atrações 100% forró”, como anunciam. Em 2022, o evento recebeu o prêmio de Melhor Festa Privada do São João da Bahia.

Com 37 anos de tradição, o Ticomia vai acontecer no dia 22 de junho, com a expectativa de atrair 14 a 15 mil participantes, oferecendo serviço all inclusive. “Temos um limite de pessoas para manter a qualidade do serviço e como a gente sempre preza pelo respeito ao nosso público, seguimos essa linha. E este ano não vai ser diferente”, afirma o sócio e produtor da festa, Raul Dourado. Entre as atrações, ele revelou nomes como Xand Avião, Dorgival Dantas, Luan Estilizado, Tarcísio do Acordeom, Batista Lima, Eric Land, Lordão e Otávio Mateus. “Nossas expectativas são as melhores. Somos, hoje, o único evento privado que acontece durante o São João da Bahia e seguimos com o nosso propósito de manter a tradição, a cultura do forró, aliado ao comprometimento com a qualidade do nosso serviço e, todo ano, trazendo experiência novas para o público”, completa.

Raul Dourado ressalta que o Ticomia não abriu mão das origens. “Insistimos em manter a tradição, meio que remando contra a maré, enquanto que as demais festas partiram para uma linha mais comercial, o que implica, muitas vezes, colocar outros ritmos nas festas juninas. Nós batemos na tecla do forró, da cultura nordestina, do Luiz Gonzaga, do Dominguinhos, Dorgival, Flávio José, ou seja, os grandes nomes do forró, alinhando a tradição à modernidade, sem perder a nossa essência. Tanto que o tema deste ano é Ticomia Essencial”, relata. Ele destaca, ainda, que “o Ticomia se tornou uma referência na Bahia e no Brasil, com ingressos vendidos para uma média de 248 cidades de 19 estados”

Público pagante

Idealizado pelo advogado Daniel Matos, junto a amigos que queriam promover uma confraternização durante o São Pedro de Jequié, o Forró Amigos do Dan está completando, este ano, 22 edições. A festa, que vai acontecer no dia 1º de julho, no Sítio do Dan, recebe um público pagante de 1.500 pessoas (chegando a 1.800 participantes incluindo convidados e equipes que trabalham no evento), formado por jovens e adultos acima de 40 anos. Com início às 20h, sob a animação do forrozeiro Tico, o evento contará, ainda, com o baiano Luiz Caldas e o sanfoneiro cearense Waldonys.

“É uma grade que segue nosso propósito de proporcionar diversão a todo o público, valorizando sempre o autêntico forró e nossas raízes nordestinas. Acreditamos que o Forró do Dan tem conseguido manter essa quantidade de pessoas, que todos os anos esgotam os ingressos disponíveis, por ter esse clima de amizade em torno do evento; o empenho em manter a tradição do forró autêntico; e também por conta dos serviços que proporcionamos”, destaca Jefferson Fonseca, um dos diretores do evento. Ele ressalta que são disponibilizados 250 jogos de mesa (mil cadeiras), “o que significa que a grande parte do público conta com esse conforto e também com garçons servindo em todos os pontos da festa”.

Cancelamentos

Os tradicionais Forró do Sfrega, Brega Light, Forró do Bosque e Forró do Piu-Piu são algumas das festas privadas do São João da Bahia que não vão acontecer. Em notas oficiais publicadas nas redes sociais do evento, o anúncio do cancelamento confirmou o que o público já especulava, pela falta de sua divulgação, como acontecia todos os anos com, pelo menos, um mês de antecedência dos festejos juninos. Algumas apostam no retorno no São João do próximo ano.

É o caso do Forró do Sfrega, como disse o produtor Paulinho Sfrega. “Juntos, atravessamos 24 anos de história e conquistas, e nosso espírito vitorioso nos guiará para um futuro brilhante. Nos vemos em 2025, prontos para escrevermos, juntos, mais um capítulo inesquecível na história do Sfrega”. Em nota oficial, os organizadores justificaram: “Nossa jornada foi marcada por grandes conquistas, e uma delas foi trazer as melhores atrações para enriquecer ainda mais nossa experiência. No entanto, este ano, nos deparamos com um desafio único e lutamos incansavelmente para reverter essa situação, porém sem êxito. As principais atrações que sempre nos encantaram estão comprometidas com outras agendas, contratadas pelas prefeituras do Nordeste inteiro para os festejos juninos”.

Também com a edição deste ano cancelada, o Brega Light, encerra suas atividades, depois de duas décadas, já tendo sido considerado um dos maiores eventos do município de Ibicuí, movimentando diversos setores da cidade durante os festejos juninos. “Em 22 anos de vida, uma pandemia superada, mais de 180 mil foliões recebidos e muitas histórias para contar. O Brega Light não nasceu ontem e nem morrerá hoje, mas, com muita tristeza no coração e com a certeza de que todos os esforços possíveis foram feitos, temos que vir a público confirmar que não teremos a festa em 2024”, diz o comunicado oficial.

Sem pronunciamentos

O Forró do Bosque, em Cruz das Almas, que estreou nos anos 2000, conquistando um grande público forrozeiro, teve sua última edição em 2022, reunindo artistas como João Gomes, Thiago Aquino, Bell Marques, Léo Santana e Lara Amélia. Em abril de 2023, a organização do evento anunciou o cancelamento da edição e, desde então, não ouve pronunciamento sobre um eventual retorno da festa privada.

Da mesma forma, o Forró do Piu-Piu, realizada na Fazenda Colibri, em Amargosa, teve sua última edição em 2022. No ano passado, a grade de programação já estava anunciada com nomes como Solange Almeida, Limão com Mel, Magníficos e Bell Marques, quando a organização, faltando um mês para a realização do evento, publicou um comunicado informando o cancelamento da edição 2023 e a pausa no evento.

