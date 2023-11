Geraldo “vence” Plenária e sai consagrado como nome do PT em Itabuna | A TARDE

O ex-prefeito Geraldo Simões, que está em pré-campanha para retornar à Prefeitura de Itabuna, "venceu" o debate da plenária do Partido dos Trabalhadores (PT) deste sábado, 28, sobre uma candidatura petista na cidade baiana. Em discurso feito durante o encontro, que não teve caráter deliberativo sobre a candidatura de um nome pela sigla, Geraldo ainda alertou para a situação administrativa do município.

“Sou do tempo em que os deputados petistas iam aos municípios defender candidaturas petistas”, falou, numa crítica direta ao deputado Rosemberg Pinto, que momentos antes defendeu uma adesão do PT à candidatura “da base”, disse Geraldo, sem mencionar o nome do atual prefeito da cidade, Augusto Castro (PSD).

Geraldo ainda falou sobre a importância dos "valores petistas" para Itabuna, que estariam relacionados com a preocupação social e avanço de setores essenciais como a saúde e a educação.

"Queremos esse modelo de gestão em Itabuna, que valoriza a vida das pessoas, que transforma e melhora a saúde, a educação e os serviços que ajudam a nosso povo e aos trabalhadores", destacou Jackson Moreira, presidente do PT em Itabuna, em entrevista ao portal O Trombone.

Moreira acrescentou que o próximo passo do grupo político é a conquista do consenso em torno do nome de Geraldo Simões, por parte dos integrantes da sigla. O objetivo é fazer com que o aliado possa concorrer como o candidato do PT nas eleições municipais de 2024.

“Vencida esta etapa, vamos trabalhar para buscar o consenso. Não sendo possível, vamos encaminhar para a decisão do Diretório Municipal. Se ainda assim não houver definição, vamos decidir até abril de 2024, em Encontro de Militantes”, concluiu, ainda para a publicação.