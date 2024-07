Governo da Bahia investe R$ 10 milhões na saúde de Feira de Santana

- Foto: Leonardo Rattes / Saúde GovBA

A secretária da Saúde do Estado da Bahia, Roberta Santana, entrega nesta sexta-feira, 28, 48 novos leitos no Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), em Feira de Santana.

Ainda em Feira de Santana, a secretária assina um contrato com a Rafáh Rede Hospitalar para a realização de 12.180 procedimentos cirúrgicos a pacientes do SUS em diversas especialidades, bem como exames pré-operatórios oftalmológicos.

Em seguida, a secretária autoriza um convênio com a Santa Casa de Misericórdia de Feira de Santana, mantenedora do Hospital Dom Pedro de Alcântara (HDPA), para reforma e ampliação do ambulatório.

Ao todo, esse conjunto de investimentos totaliza R$ 10 milhões, demonstrando o compromisso do Governo do Estado com a saúde pública em Feira de Santana e região.