Governo do Estado destina mais de R$ 1,6 milhão para a saúde de Ituaçu

O governador Jerônimo Rodrigues (PT), acompanhado da secretária da Saúde do Estado, Roberta Santana, entregou, nesta sexta-feira, 25, mais de R$ 1,6 milhão em investimentos que serão aplicados na saúde do município de Ituaçu, na Chapada Diamantina.

Do total, R$ 1,1 milhão é fruto de convênio firmado entre a gestão estadual, por meio da Secretaria da Saúde da Bahia, e a prefeitura de Ituaçu, que possibilitou a realização de obras de requalificação do Hospital Municipal Dr. Ordálvio Souza Guimarães.

Ainda na cidade, a entrega de novos equipamentos de saúde viabilizaram a reabertura de 28 leitos do hospital, com investimento que supera R$ 547 mil. O Governo ainda assegurou a entrega de dois kits para as Unidades Básicas de Saúde da localidade.

A secretária da Saúde do Estado destacou a importância do fortalecimento da saúde municipal e os esforços do Governo da Bahia para continuar qualificando a assistência nos 417 municípios.

“É um trabalho que fazemos em parceria. O trabalho na atenção básica reflete em toda a rede de saúde. Esse é um município que tem compromisso com a saúde do povo. Hoje fizemos uma entrega importante com um investimento de mais de R$ 1,6 milhão para a requalificação do Hospital Municipal de Ituaçu. Com isso, conseguimos colocar 28 leitos para funcionar e eu vou encarar isso como uma primeira etapa”, adiantou a secretária.