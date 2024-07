Irmãos, cunhada e primos de Zito Barbosa são secretários em Barreiras

Zito Barbosa (União Brasil) tem cinco secretários ligados à sua família na Prefeitura de Barreiras - Foto: Divulgação

Uma família muito unida. E também muito ouriçada. O seriado a 'Grande Família', inspirado na obra do dramaturgo Oduvaldo Vianna Filho, divertiu as famílias brasileiras por décadas. Mas, em Barreiras, oeste do estado, a presença de uma família não menos numerosa não tem nada de engraçado.

Zito Barbosa, prefeito de Barreiras nos últimos 8 anos, empregou seus parentes em cargos chave da administração, num flagrante nepotismo, repetindo o que já havia feito na vizinha São Desidério, onde também foi prefeito, se alternando por 20 anos com seus sucessores.

Somente no primeiro escalão foram nomeados o irmão do prefeito, Herbert Barvosa, como Chefe de Gabinete; outro irmão, Jefferson Barbosa, secretário de Educação; Gislaine Barbosa, ex-esposa de Herbert, ocupa a Secretaria da Administração; o primo Celso Lessa é secretário de Fazenda e outro primo, Melchisedec Neves, é o secretário de saúde.

De cima para baixo e da esquerda para a direita: Zito Barbosa e seu clã de secretários: Herbert, Jefferson, Gislaine, Celso e Melchisedec | Foto: Montagem | Reprodução

A saúde, no entanto, estaria na verdade sob o comando de Marisete Bastos, esposa do prefeito, segundo a vereadora Carmélia da Mata, do PP. Marisete ocupou a pasta até 2022, quando se afastou para concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados, em Brasília.



Marisete Bastos deixou a Secretaria da Saúde para se candidatar a deputada federal em 2022, mas, segundo a vereadora Carmélia da Mata (PP) ainda manda na pasta. | Foto: Reprodução

Segundo a vereadora, o loteamento de cargos está presente em todas as esferas da administração municipal. "Aqui pode tudo. Diretora de escola é mulhere de vereador. Aqui não tem lei não", desabafa Carmélia, que cobra maior fiscalização do Ministério Público.

Corda de caranguejo



Todos os secretários listados já tinham participado das gestões de Zito e seus aliados em São Desidério, onde vários cargos do segundo e terceiro escalões da prefeitura também foram ocupados por pessoas ligadas à família do então prefeito.

Zito Barbosa deixou a Prefeitura de São Desidério em 2012, a 9 meses do fim do mandato, para tentar a candidatura em Barreiras, deixando seu irmão, Demir Barbosa, então vice, para disputar as eleições. Demir foi eleito e governou até 2016, mas não conseguiu se reeleger. Em 2016, Zé Carlos (PP) deu fim à 'dinastia' Barbosa em São Desidério.

No mesmo ano, Zito foi eleito prefeito de Barreiras e começou a lotear a administração com seus familiares, exonerados na cidade vizinha. Além disso, elevou o endividamento do município em 11 vezes, gerando preocupação no Ministério Público.

Veja também:

Barreiras tem o maior endividamento entre as prefeituras da Bahia



Dívidas em Barreiras: MP vê 'perigo de dano ao patrimônio público'

O roteiro é o mesmo resgistrado na cidade vizinha. O atual prefeito de São Desidério, Zé Carlos (PP), falou recentemente em evento político sobre as dívidas herdadas das gestões de Zito Barbosa no município. Veja vídeo: