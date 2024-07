Jerônimo Rodrigues visita Porto Seguro e anuncia novos investimentos

Jerônimo durante evento em Porto Seguro - Foto: Ascom GOVBA

Cumprindo agenda em Porto Seguro, na tarde do último domingo, 30, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, fez questão de anunciar que já autorizou a elaboração do projeto de uma ciclovia nos 10km do Semianel Viário, que liga a BR-367, na altura da Faculdade Atenas, até a ladeira do Xurupita. O projeto contemplará ainda toda a iluminação ao longo da via.



Em seu discurso, Jerônimo salientou que a deputada Cláudia Oliveira, que também é pré-candidata à prefeita de Porto Seguro, havia feito o pedido diretamente a ele.

Cláudia lembrou ao governador que a via, que foi implantada durante seu mandato de prefeita, é importantíssima na ligação entre bairros populosos, como Vila Parracho e Vila Valdete com a Orla Norte da cidade, onde trabalhadores transitam de bicicleta para ir e voltar do trabalho diariamente.

| Foto: Ascom GOVBA

“Cláudia me falou sobre os constantes acidentes que têm ocorrido neste trajeto e solicitei, imediatamente, a elaboração deste projeto para que as obras sejam iniciadas o quanto antes”, destacou o governador.

Jerônimo, que esteve na cidade para a entrega de obras solicitadas por Cláudia, ainda falou sobre seu apoio à pré-canditatura à prefeitura de Porto Seguro.

“O que vi aqui hoje foi uma demonstração de força política sem precedentes. Quero aproveitar pra reafirmar meu apoio à Cláudia, pois sei da sua capacidade administrativa. Cláudia já fez muito por Porto Seguro e vai voltar a fazer”, finalizou o governador.

Estiveram presentes na visita, o secretário de cultura Bruno Monteiro, o de turismo Mauricio Bacelar, além do secretário de relações institucionais Jonival Lucas.