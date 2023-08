José Trindade destaca geração de empregos em Cardeal da Silva

A construção de novas escolas de tempo integral, além de representar um futuro com mais oportunidade para os jovens de todo o estado, já oferece um presente de mais dignidade nos municípios, com a contratação de mão de obra local e geração de renda que movimenta a economia.

Uma das cidades beneficiadas é Cardeal da Silva, que recebeu, na tarde deste domingo, 30, a visita do governador Jerônimo Rodrigues e de Zé Trindade, presidente da Conder, responsável pelas obras. Jerônimo vistoriou as obras da escola estadual de tempo integral e participou das celebrações dos 61 anos de emancipação política do Municipio.

Trindade destacou a geração de emprego e renda por meio da implantação desses equipamentos em toda a Bahia. “A Conder tem transformado a vida dos nossos jovens através dessas novas escolas, mas antes mesmo delas ficarem prontas elas geram emprego e renda para milhares de pessoas em todo o estado”, afirmou o gestor.

Para o presidente da Conder, a atuação da empresa, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur), “tem garantido dignidade, dinheiro no bolso e comida na mesa dos trabalhadores e trabalhadoras”. De acordo com Zé Trindade, são mais de 30 mil postos de trabalho gerados direta e indiretamente apenas nas obras de construção, modernização e ampliação de escolas na Bahia.

“Por determinação do governador Jerônimo, temos trabalhado em Salvador e no interior do estado promovendo desenvolvimento social e econômico através de nossas obras. A Conder é uma das maiores geradoras de empregos diretos e indiretos da Bahia, e o governador está acelerando cada vez mais o ritmo do nosso trabalho. Vamos continuar cuidando de gente e fazendo a diferença na vida das pessoas”, concluiu Zé Trindade, que é apontado como um dos favoritos a encabeçar a chapa apoiada pelo governador nas eleições em Salvador no ano que vem.