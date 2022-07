Jovem é morto por PMs durante abordagem em SAJ; Corregedoria investiga

Um jovem, de 24 anos, foi morto durante uma abordagem por policiais militares em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano.

Imagens registraram o momento em que Daniel da Cruz de Jesus andava pela rua, quando é abordado por agentes em um carro descaracterizado. Neste momento, ele levanta as mãos e é baleado com alguns tiros por agentes sem farda.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que houve confronto e Daniel foi "atingido, desarmado e socorrido imediatamente ao Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus, mas não resistiu”.

O órgão afirma ainda que o agente é treinado para agir com respeito e dentro da legalidade e havendo ataque à sua integridade física, é capacitado para reagir em legítima defesa.

"Qualquer conduta diferente dessa premissa não será tolerada, e o autor responsabilizado".

Segundo o comunicado, o comandante do 14º Batalhão "determinou a instauração de um inquérito policial militar, a fim de apurar as circunstâncias do fato, devendo ser concluído em um prazo de 40 dias".

O órgão afirma ainda que foram recolhidas as armas dos agentes e serão encaminhadas à perícia.

As imagens a seguir são fortes e não recomendadas a pessoas sensíveis.

