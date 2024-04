Justiça suspende inelegibilidade do ex-prefeito de São Gonçalo | A TARDE

A juíza de Direito da Comarca de São Gonçalo dos Campos, Alexsandra Santana Soares, suspendeu os efeitos da votação da Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos, que tornou inelegível o ex-prefeito Antônio Dessa Cardoso (PSD), conhecido como Furão. A Ação Anulatória foi proferida através de uma liminar, nesta quarta-feira, 10.



De acordo com o documento, em 2016, último mandato da sua gestão, Furão foi surpreendido com a informação de que a Câmara Municipal teria julgado e reprovado as contas anuais de 2015 e de 2016.

Na decisão, a juíza Alexsandra Santana Soares afirma que o ex-prefeito não teve chance de se defender no julgamento de suas contas pelo Legislativo. “As contas foram julgadas pela Câmara Municipal sem qualquer oportunidade para que o Autor pudesse exercer as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, o que contamina o julgamento por nulidade absoluta e insanável, por grave violação ao disposto no art. 5º, LIV e LV da Constituição Federal, além de afronta direta ao devido processo legal, conforme será adiante demonstrado”.

Furão é filiado ao PSD, foi prefeito de São Gonçalo dos Campos por três mandatos e é pré-candidato a prefeito nas eleições deste ano.

“Acabou isso de que Furão não pode ser pré-candidato porque está inelegível. Por determinação da juíza de São Gonçalo, eu estou apto a disputar as eleições.”, disse Furão, em vídeo.