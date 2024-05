LEM inicia Projeto Sustentabilidade nos bairros nesta segunda | A TARDE

A partir dessa segunda-feira, 6, técnicos e educadores ambientais da Secretaria Municipal de Sustentabilidade de Luís Eduardo Magalhães irão visitar moradores de diveros bairros para conscientizá-los sobre a importância da preservação do meio-ambiente.

Esse é um dos objetivos do Projeto ‘Sustentabilidade nos Bairros’. Os moradores vão receber informações sobre a separação correta dos resíduos sólidos e sobre o funcionamento da coleta seletiva. A equipe também vai realizar uma pesquisa para avaliar a atual situação da separação de resíduos sólidos no município e saber a opinião da população sobre esse tema.

No projeto, serão escolhidas 30 residências por zoneamento (bairros) que serão acompanhadas pelos técnicos da Secretaria. A expectativa é que as famílias incluídas no projeto, desenvolvam hábitos sustentáveis em sua rotina e sejam multiplicadoras dessas informações em sua comunidade.

