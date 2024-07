Lençóis está inadimplente com recursos da Educação

Valor é referente a manutenção e desenvolvimento da educação do município ao Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação - Foto: Divulgação/Prefeitura de Lençóis

A prefeitura de Lençóis, na gestão de Vanessa Senna, ainda não encaminhou o orçamento gasto na manutenção e desenvolvimento da educação do município — anexo 8 do Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) — ao Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (Siope), vinculado Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi), do Tesouro Nacional.

Segundo dados do Siope, o município está em atraso com o cumprimento das informações do anexo do RREO ao Siope pelo 1º e 2º bimestre deste ano.

Siope

O Sistema é uma ferramenta eletrônica instituída para coleta, processamento, disseminação e acesso público às informações referentes aos orçamentos de educação da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, sem prejuízo das atribuições próprias dos Poderes Legislativos e dos Tribunais de Contas.