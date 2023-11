MP recomenda paralisação de retirada de terra em empreendimento | A TARDE

O Ministério Público da Bahia (MP - BA), recomendou nesta sexta-feira, 27, à cidade de Nazaré e à empresa responsável pelas obras do Loteamento Recanto das Mangueiras, que parem as atividades irregulares identificadas no empreendimento. De acordo com o promotor de Justiça Samory Pereira Santos, existem indícios de ilícito ambiental relacionado ao loteamento, sob a responsabilidade da K3 Empreendimentos Imobiliários LTDA.



Santos explica que foi identificada no empreendimento a prática de movimentação de terra sem anuência do órgão ambiental, com potenciais prejuízos para propriedades vizinhas em razão de riscos de deslizamentos de terra. O representante do MP recomendou que cessem imediatamente a atividade de movimentação de terra no local, até que seja obtida a respectiva licença/autorização ambiental para o serviço.

Ao Município, que adote todas as medidas necessárias para fiscalizar o empreendimento, fazendo cessar as atividades irregulares.