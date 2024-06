Municípios não enviam transparência sobre os festejos juninos | A TARDE

Mais de 300 municípios da Bahia não encaminharam ao Painel de Transparência os dados sobre investimentos realizados com contratações públicas de atrações artísticas para os eventos juninos de 2024 dentro do prazo, no último dia 27. Com isso, a data para entrega foi prorrogada para o dia 6 de junho.

O Painel de Transparência considera como “festejo junino” todos os eventos com contratações artísticas ocorridos entre os dias 1º de maio e 31 de julho de cada ano.

A partir do dia 1º de junho, o Painel começará a disponibilizar para consulta pública de toda população os dados já encaminhados e sistematizados pela ferramenta.

Até o dia 27, foram informados mais de R$ 130 milhões por 100 municípios baianos para contratação de mais de 900 atrações. Também foram informados ao Painel um total de R$ 132 milhões relativos aos investimentos feitos pelo Estado.

Após o encerramento do prazo da primeira fase de coleta de dados, os municípios poderão complementar as informações entre os dias 14 de junho e 31 de julho. Os gestores municipais deverão informar a natureza dos recursos envolvidos conforme sua origem: federal, estadual ou municipal.

Ferramenta de incentivo à transparência pública, ao exercício da cidadania e de apoio à gestão eficiente dos recursos públicos no fomento à cultura e ao turismo baiano, o Painel de Transparência dos Festejos Juninos foi concebido e desenvolvido pelo Ministério Público estadual em parceria com os Ministérios Públicos de Contas junto aos Tribunais de Contas do Estado (MPC/TCE) e aos Municípios (MPC/TCM), Tribunais de Contas do Estado (TCE) e dos Municípios (TCM), Rede de Controle da Gestão Pública na Bahia e com o apoio da União dos Municípios da Bahia (UPB), União das Controladorias Internas da Bahia (UCIB), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE/BA), Universidade Federal da Bahia (UFBA) e Governo do Estado da Bahia. Ele conta com dados voluntariamente fornecidos pelos entes públicos, que são certificados com o selo de transparência nos festejos juninos em reconhecimento à boa prática de gestão pública.

Confira a lista dos municípios, que até segunda-feira, 27, não enviaram as informações sobre as contratações públicas para os festejos juninos de 2024:

Abaira

Abare

Acajutiba

Adustina

Agua Fria

Aiquara

Alcobaca

Almadina

Amelia Rodrigues

America Dourada

Anage

Andarai

Andorinha

Angical

Anguera

Antas

Antonio Cardoso

Apora

Apuarema

Aracatu

Aramari

Arataca

Aratuipe

Aurelino Leal

Baianopolis

Baixa Grande

Banzae

Barra

Barra Da Estiva

Barra Do Choca

Barra Do Mendes

Barra Do Rocha

Barreiras

Barro Alto

Barro Preto

Barrocas

Belmonte

Biritinga

Bom Jesus Da Lapa

Bom Jesus Da Serra

Boninal

Bonito

Boquira

Brejoes

Brejolandia

Brotas De Macaubas

Brumado

Buerarema

Caatiba

Cabaceiras Do Paraguacu

Cacule

Caem

Caetanos

Caetite

Cafarnaum

Cairu

Caldeirao Grande

Camacan

Camamu

Campo Alegre De Lourdes

Canapolis

Canarana

Canavieiras

Candeal

Candiba

Candido Sales

Cansancao

Canudos

Caraibas

Caravelas

Carinhanha

Catolandia

Catu

Caturama

Central

Chorrocho

Cicero Dantas

Cipo

Coaraci

Cocos

Conceicao Do Almeida

Conceicao Do Jacuipe

Conde

Condeuba

Contendas Do Sincora

Coribe

Coronel Joao Sa

Correntina

Cotegipe

Cristopolis

Cruz Das Almas

Curaca

Dario Meira

Dom Basilio

Dom Macedo Costa

Elisio Medrado

Encruzilhada

Entre Rios

Erico Cardoso

Esplanada

Eunapolis

Feira Da Mata

Feira De Santana

Filadelfia

Firmino Alves

Floresta Azul

Gaviao

Gentio Do Ouro

Gloria

Gongogi

Guajeru

Guanambi

Guaratinga

Iacu

Ibiassuce

Ibicarai

Ibicoara

Ibicui

Ibipeba

Ibirapitanga

Ibirapua

Ibirataia

Ibitiara

Ibitita

Ichu

Igapora

Igrapiuna

Iguai

Ilheus

Ipecaeta

Ipiau

Ipira

Ipupiara

Irajuba

Iramaia

Irara

Itabela

Itacare

Itagimirim

Itaguacu Da Bahia

Itaju Do Colonia

Itajuipe

Itamaraju

Itamari

Itambe

Itanagra

Itanhem

Itaparica

Itape

Itapebi

Itapetinga

Itapicuru

Itapitanga

Itaquara

Itarantim

Itirucu

Itiuba

Itororo

Jaborandi

Jacaraci

Jaguaquara

Jandaira

Jeremoabo

Jiquirica

Jitauna

Joao Dourado

Jucurucu

Jussari

Jussiape

Lafaiete Coutinho

Lagoa Real

Laje

Lajedao

Lajedinho

Lajedo Do Tabocal

Lamarao

Lapao

Licinio De Almeida

Livramento De Nossa Senhora

Macarani

Macurure

Maetinga

Maiquinique

Malhada

Malhada De Pedras

Manoel Vitorino

Mansidao

Maragogipe

Marau

Marcionilio Souza

Mascote

Mata De Sao Joao

Matina

Medeiros Neto

Miguel Calmon

Milagres

Mirante

Monte Santo

Morpara

Mortugaba

Mucuge

Mucuri

Mulungu Do Morro

Mundo Novo

Muniz Ferreira

Muquem De Sao Francisco

Muritiba

Mutuipe

Nazare

Nilo Pecanha

Nordestina

Nova Canaa

Nova Ibia

Nova Itarana

Nova Redencao

Novo Triunfo

Olindina

Oliveira Dos Brejinhos

Ouricangas

Palmas De Monte Alto

Palmeiras

Paramirim

Paripiranga

Pau Brasil

Paulo Afonso

Pedrao

Pedro Alexandre

Pilao Arcado

Pindobacu

Pirai Do Norte

Piritiba

Planaltino

Planalto

Ponto Novo

Potiragua

Prado

Presidente Dutra

Presidente Janio Quadros

Presidente Tancredo Neves

Queimadas

Quijingue

Rafael Jambeiro

Riachao Das Neves

Riacho De Santana

Ribeira Do Amparo

Ribeira Do Pombal

Ribeirao Do Largo

Rio De Contas

Rio Do Antonio

Rio Do Pires

Rio Real

Rodelas

Ruy Barbosa

Salinas Da Margarida

Santa Barbara

Santa Brigida

Santa Cruz Cabralia

Santa Cruz Da Vitoria

Santa Luzia

Santa Maria Da Vitoria

Santa Teresinha

Santaluz

Santana

Santanopolis

Santo Amaro

Sao Domingos

Sao Felipe

Sao Felix

Sao Felix Do Coribe

Sao Gabriel

Sao Goncalo Dos Campos

Sao Jose Da Vitoria

Sapeacu

Satiro Dias

Saubara

Sebastiao Laranjeiras

Sento Se

Serra Dourada

Serra Preta

Sitio Do Quinto

Sobradinho

Tabocas Do Brejo Velho

Tanhacu

Tanque Novo

Taperoa

Teixeira De Freitas

Teodoro Sampaio

Teofilandia

Terra Nova

Ubata

Uibai

Umburanas

Urandi

Utinga

Valente

Varzea Da Roca

Varzea Do Poco

Varzea Nova

Varzedo

Vera Cruz

Vereda

Wagner

Wanderley

Xique-Xique

