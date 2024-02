Norte da Bahia vai ganhar nova maternidade para reforço da pediatria | A TARDE

Uma maternidade para gestão de alto risco vai ser instalada na Região Interestadual de Saúde do Vale do Médio São Francisco – Pernambuco e Bahia (CRIE PE/BA). A previsão é que as obras acabem em julho. O anúncio foi feito pelo subsecretário da Saúde do da Bahia, Paulo Barbosa, durante reunião da Comissão de Co-gestão da região, realizada nesta segunda-feira, 22, em Petrolina (PE)

As obras, que fazem parte do complexo do Hospital Regional de Juazeiro (HRJ), estão com aproximadamente 35% das obras já concluídas. Ao todo serão 178 leitos, sendo 10 leitos de UTI Pediátrica e 10 UTI Neonatal, 10 de Unidade de Cuidados Intermediários Convencionais (Ucinco) e cinco de Unidade de Cuidados Intermediários Canguru (Ucinca). O investimento, somente na parte física, gira em torno de R$ 52 milhões.

O anúncio feito por Paulo Barbosa foi durante a discussão da pauta sobre leitos de UTI Neonatal e Pediátrico da rede de atenção materno infantil. “Precisamos avançar ainda mais na rede da Bahia. Temos feito esforço. Abrimos leitos em Senhor do Bomfim e iremos abrir em Paulo Afonso. De forma maia imediata, estamos verificando a possibilidade de contratar leitos em unidades privadas ou filantrópicas”, afirmou o subsecretário.

Outro ponto de pauta da reunião foi a proposta de referência para urgência oftalmológica. A secretária de Saúde de Pernambuco, Zilda Cavalcanti, destacou que os estados de Pernambuco e da Bahia tem trabalhado conjuntamente para que haja serviços de referência para atender os municípios que compõem a CRIE PE/BA.