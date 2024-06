O frio chegou! Cidades baianas registram até 12 graus de temperatura | A TARDE

O outono começou a dar as caras, de verdade, em alguns municípios da Bahia. O frio característico da estação, neste mês de maio, fez moradores de Luís Eduardo Magalhães (LEM), no Oeste, tirarem o casaco do guarda-roupa, no sábado (25).

Acostumada ao calor de LEM, a população local sentiu na pele, literalmente, o que residentes de regiões mais frias do estado sentem. Por lá, os termômetros registraram 12.1 graus de mínima, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O frio foi maior do que em Piatã, na Chapada Diamantina, por exemplo, onde a menor temperatura foi de 14 graus. O município geralmente costuma liderar, durante todo o ano, o ranking de locais mais frios da Bahia.

Em Vitória da Conquista, os termômetros marcaram 12.7 graus de temperatura mínima, seguido por Correntina (13) e Lençóis (13.7). Vizinha de Luís Eduardo, Barreiras também teve bastante frio, com temperatura de 14.2 graus.

Dez menores temperaturas registradas na Bahia

Luís Eduardo Magalhães: 12.1°C

Vitória da Conquista: 12.7°C

Correntina: 13°C

Lençóis: 13.7°C

Piatã: 14°C

Barreiras: 14.2°C

Itapetinga: 14.5°C

Irecê: 14.7°C

Brumado: 15°C

Ibotirama: 15.9°C

