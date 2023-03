Acusados de matar cachorro a pauladas serão indiciados pela PC

Os acusados de matar um cachorro a pauladas no bairro Tomba, em Feira de Santana, serão indiciados pela Polícia Civil. A investigação do fato registrado no Conjunto Feira VII ficará na responsabilidade da sede do órgão na cidade. A situação chegou a ser registrada em vídeo que circulou nas redes sociais no último dia 7.

Os dois acusados pelo crime foram identificados e um deles chegou a prestar depoimento na quinta-feira, 9, na Delegacia Territorial. O outro homem fugiu e segue procurado pela polícia.

Em depoimento,o acusado disse que ele e o outro envolvido na prática criminosa estavam ingerindo bebida alcoólica, quando decidiram praticar as agressões contra o cachorro.

O delegado João Rodrigo Uzzum, responsável pelo caso, disse que a dona do animal também foi ouvida, com o objetivo de obter mais detalhes sobre o ocorrido.

“O autor que foi interrogado informou que ele e a outra parte envolvida, o coautor, estavam ingerindo bebida alcoólica e resolveram pegar esse cachorro, que já estava ferido, possivelmente por acidente de trânsito, isso ainda vai ser confirmado, e saíram puxando esse animal pelo rabo. Em razão de terem levado uma mordida do animal, ele pegou um pedaço de madeira e passou a golpear a cabeça do animal. Então eles serão indiciados no inquérito policial”, confirmou o delegado ao portal Acorda Cidade.

null Reprodução / Redes sociais