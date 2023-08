Anatel habilita Alagoinhas para uso do 5G

O município de Alagoinhas passa a integrar a lista de cidades autorizadas pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) a utilizar a faixa 5G, de Internet móvel. Na Bahia, apenas a capital e cinco municípios do interior tem cobertura da tecnologia.

Com a ativação, o sinal 5G vai poder ser usado a partir do dia 31 de julho, a depender da solicitação das operadoras de telefonia. As faixas 4G e 3G continuarão a ser utilizadas normalmente.

Com o uso da tecnologia 5G é possível ter maior velocidade, de até 20 vezes mais que a 4G; menor tempo necessário entre o estímulo e a resposta real da rede, além de maior eficiência energética, sendo 90% mais alto que a 4G. Com a entrada de Alagoinhas, a lista da Anatel contempla 102 municípios em todo o país.