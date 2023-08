Após críticas, Zé Neto rebate Colbert "reprodução do que o PT trouxe"

Após as declarações do prefeito de Feira de Santana, Colbert Martins Filho (MDB), ao dizer que o deputado federal Zé Neto (PT) "segue como sempre com um samba de uma nota só", o parlamentar respondeu ao gestor feirense que ele deveria "cuidar da cidade".

Colbert disse ainda que o deputado "é um crítico de tudo que se faz em Feira" e que "não consegue explicar a ausência ou o pouco que o governo do estado fez na cidade em 17 anos de poder".

Zé Neto afirmou que o atual prefeito teria ficado chateado após ter declarado que o ex-prefeito, Zé Ronaldo, deveria pegar um pouco da experiência que tem e ajudar a Colbert a enfrentar as mazelas da cidade.

"Os problemas não são poucos. São situações negativas em todas as áreas como o pagamento de multas absurdas por descumprimento de leis, mão de obra ilegal, entre outras. O município está pagando mais de R$ 90 milhões de reais só de contratações ilegais feita por cooperativas na época do ex-prefeito que estão sendo pagas agora com dinheiro do orçamento", disse.

Zé Neto criticou ainda a situação da Saúde de Feira de Santana, segmento que enfrenta problemas recorrentes no município.

"Não dá pra aceitar que a cidade vive um caos na Saúde, um caos absoluto e dia e noite fica o ex-prefeito e o atual falando da regulação, como se eles não tivessem nenhuma responsabilidade com o atendimento da Saúde local no dia a dia", alfinetou.

Satisfeito com o que os governos Wagner e Rui fizeram pelo município, Zé Neto disse ainda que Colbert e Zé Ronaldo não fizeram nada durante os períodos nos quais ficaram à frente das gestões.

"Os dois estão há mais de vinte anos no poder e não fizeram nada por Feira a não ser reproduzir o que os governos do PT trouxeram. Nossa base está disposta a ajudar e conversar. O que não dá é para ficar respondendo em rede social, já que eu preciso estar trabalhando e não tenho tempo de estar acompanhando o digital toda hora. O que eu espero é que ele lembre que feira não merece o que está vivendo em todos os aspectos", finalizou.