Aulas são suspensas após surto de catapora em Fátima

Após o crescimento dos casos de Varicela, as atividades escolares foram suspensas desde esta terça-feira, 15, no município de Fátima, norte da Bahia. De acordo com a Prefeitura, a decisão foi tomada por conta do “crescimento de casos da doença, também conhecida como catapora. As aulas vão seguir de forma remota até o próximo dia 21 de agosto.

Em nota, a Prefeitura diz ainda que “em virtude do aumento de casos, e pelo risco de alto contágio, a Secretaria da Educação local decidiu acatar as recomendações com a suspensão das aulas presenciais no período indicado”.

Em 2023, até o último dia 12 de agosto, foram notificados 443 casos de varicela, com coeficiente de incidência de 3,0 casos/100.000 habitantes no estado da Bahia. O maior coeficiente de incidência foi entre crianças menores de 1 ano de idade (16,19 casos/100.000 hab), seguido da faixa de 1 a 4 anos (8,69 casos/100.000 hab.)

Até maio de 2023, o estado alcançou cobertura de 49,88% da varicela monovalente, abaixo da meta preconizada para controle da doença (maior ou igual a 95%), de acordo com o Tabnet/Datasus.

O Portal A TARDE solicitou o período em que o aumento do número de casos foi identificado no município, e segue aguardando resposta.