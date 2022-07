Avó e neta de 5 anos morrem vítimas de atropelamento na BA-220

Uma idosa e sua neta, de 5 anos, morreram atropeladas na tarde desta sexta-feira, 22, no povoado de Tombão, zona rural do município de Campo Formoso, no Centro-Norte da Bahia.

De acordo com as autoridades, a tragédia aconteceu na BA-220, por volta das 12h30, quando a garota, identificada como Ângela Natieli de Sousa Evangelista, desceu de um veículo de transporte escolar e atravessou a pista para encontrar a avó. Ao perceber o risco, a senhora Mirtes Santos de Sousa foi de encontro à neta e as duas acabaram sendo atingidas por um microônibus.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e chegou a socorrer as vítimas para o Hospital São Francisco, mas elas não resistiram aos ferimentos e morreram no local.

Depois do acidente, a comunidade realizou uma manifestação para cobrar a instalação de redutores de velocidades na região. Pedestres que precisam passar pela via disseram ser comum a ocorrência de acidentes.

Por meio de nota, a Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra) informou que analisará a viabilidade da implantação de redutores de velocidade no local.