BA:influenciador digital é agredido e fica com rosto desfigurado

O influenciador digital Rafael Porto, de 21 anos, foi brutalmente agredido após sofrer uma tentativa de assalto, na noite de sexta-feira,11, no município de Ruy Barbosa, no Centro-Norte da Bahia. A vítima está internada em um hospital da cidade em estado grave.

Segundo a mãe de Rafael, Juscelma Silva, ele estava sozinho a caminho de casa quando um homem em uma moto o abordou e anunciou o assalto. O suspeito pediu que Rafael entregasse o celular e, ao se recusar, foi agredido com um capacete. Em entrevista ao g1, ela informou que Rafael chegou em casa por volta das 2h e estava com o rosto completamente desfigurado e escoriações pelo corpo.

"Por conta das escoriações a gente acredita que pegaram ele pelo cabelo e arrastaram, porque o rosto está muito arranhado e tem tem ferimentos pelos joelhos, braços e cotovelos. Ele também está com três dentes quebrados. Destruíram o rosto dele", disse Juscelma.

Juscelma também relatou que o filho está contando aos poucos o que aconteceu. Segundo ela, em virtude da gravidade dos ferimentos, ele não se lembra de tudo. Ainda segundo a mãe do jovem, ele não soube informar onde foi abordado e que imagens de câmeras de segurança devem ser analisadas para identificar a localidade e a identidade do suspeito.

Juscelma disse ainda que o influenciador digital precisou fingir estar morto para que as agressões parassem. "Ele disse que tentava correr e o homem ia para cima para atropelar ele com a moto. Quem fez isso bateu mais no rosto com chutes e golpes de capacete", relatou.